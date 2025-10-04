DIA MUNDIAL DE JAMES BOND.

1962: Se estrena en Londres la película “El satánico Dr. No”, la primera de la larga saga del agente 007, razón por la que cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. El británico Sean Connery fue el primero de los ocho actores que hasta ahora han encarnado el personaje de Bond.

1922 – FROILÁN GONZÁLEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el piloto automovilístico José Froilán González, quien compitió en Turismo Carretera y el corredor que le dio a la escudería italiana Ferrari su primer triunfo en la Fórmula 1, al ganar el Gran Premio de Gran Bretaña en 1951. Fue subcampeón mundial en 1954.

1947 – BRIAN JOHNSON. Nace en el pueblo de Duston (Inglaterra, R Unido) el cantante británico Brian Johnson, vocalista de la banda de heavy metal AC/DC, a la que se sumó en reemplazo de Bon Scott a su muerte, en 1980. Ocupa el puesto 39 en la lista de “los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos” de la revista Hit Parader.

1952 – DAVID LEBON. Nace en la ciudad bonaerense de Ituzaingó el músico y guitarrista David Lebón, quien formó parte de las legendarias bandas de rock argentino Pappo’s Blues, Pescado Rabioso y Serú Girán..

1971 – ALE SERGI. Nace en la ciudad bonaerense de Haedo el cantante, compositor y productor musical Ale Sergi (Alejandro Gustavo Sergi Galante), vocalista del grupo de pop Miranda!, con el que grabó siete discos de estudio.

1975 – KATE WINSLET. Nace en la ciudad inglesa de Reading la actriz británica Kate Winslet, quien lleva ganados 93 premios, entre ellos un Óscar, cuatro Globos de Oro, un Emmy y un Grammy. Filmó 46 películas, entre ellas Titanic y The reader.

1982 – MARCHA POR LA VIDA. Organismos defensores de los derechos humanos encabezan una multitudinaria “Marcha por la Vida” en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reclamar la aparición con vida de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar.

2011 – STEVE JOBS. A la edad de 56 años muere en la ciudad de Palo Alto (California, EEUU) el empresario Steve Jobs, quien fue presidente ejecutivo de Apple, empresa que fundó en el garaje de su casa en 1976, junto con Steve Wozniak y la ayuda Ronald Wayne, con quien había trabajado en Atari.

DÍA DE LAS Y LOS DOCENTES. Se celebra el Día Internacional de los Docentes en conmemoración de la aprobación en 1966 de la recomendación conjunta de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre los trabajadores de la educación.

NUEVAREGION.COM – TELAM