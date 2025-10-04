El Gulfstream G800 inaugura una nueva era en la aviación privada: cuatro salas de estar, 16 ventanas panorámicas y el mayor alcance del mundo



El primer G800 ya fue entregado a un cliente. Con capacidad para unir Los Ángeles con Dubái o Londres con Buenos Aires sin escalas, este jet de lujo combina confort extremo y tecnología punta

Nota original en: GIZMODO