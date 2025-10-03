1992 – DIEGO A. MARADONA.

Luego de cumplir quince meses de suspensión por dopaje, Diego Armando Maradona debuta en el Sevilla de España, dirigido por Carlos Bilardo.

Fue en el partido que Sevilla perdió 2-1 ante el Athletic de Bilbao. Maradona volvía así a ser dirigido por Bilardo, su técnico en la selección argentina campeona de México ‘86 y subcampeona en Italia ‘90.

1872 – SERVICIO METEOROLÓGICO. Durante el Gobierno de Domingo Faustino Sarmiento se aprueba la ley 599 de creación de la Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del Servicio Meteorológico Nacional. Fue la tercera entidad para el estudio del clima fundada en el mundo, precedida por la Oficina Meteorológica de Hungría (1870) y la de EEUU (1871).

1917 – VIOLETA PARRA. Nace en la localidad chilena de San Fabián de Alico la cantante y compositora Violeta Parra (Violeta del Carmen Parra Sandoval), una de las folcloristas más importantes y reconocidas de América Latina por su poesía y su compromiso social.

1961 – SILVINA GARRE. Nace en la ciudad santafesina de Rosario la cantante y compositora Silvina Garré, una de las voces femeninas más importantes del pop y el rock argentinos y referente del movimiento musical “Trova rosarina”.

1965 – FIDEL NADAL. Nace en Buenos Aires el músico y cantante Fidel Nadal, quien en los años ‘80 lideró la banda de rock,punk y reggae Todos Tus Muertos.

1970 – JANIS JOPLIN. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 27 años, la cantante estadounidense Janis Joplin, destacada por la potencia e intensidad de su voz y una de las artistas de rock y blues más relevantes de su época.

1975 – PEPE BIONDI. A la edad de 66 años muere en Buenos Aires el popular actor y comediante José “Pepe” Biondi, uno de los grandes capocómicos de la televisión argentina quien se destacó por su humor inocente y payasesco.

2009 – MERCEDES SOSA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 74 años, la cantante Mercedes Sosa, “La voz de América Latina” una de las artistas más importantes de la música popular argentina y latinoamericana. Ganó el Martín Fierro de 1994 al mejor show de televisión, el Konex de Brillante de 1995 y varios Grammy.

2009 – MARTÍN PALERMO. El delantero Martín Palermo convierte para Boca Juniors un gol de cabeza desde casi la mitad de la cancha en la victoria boquense por 3.2 ante Vélez Sarsfield.

DÍA DEL ANIMAL. Se celebra el Día Internacional del Animal, declarado en 1929 por la Organización Mundial de Protección Animal para concientizar sobre los derechos y protección de los animales.

