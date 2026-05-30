Escalada manda el torneo senior de menores
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
El Torneo Senior Menores disputó una apasionante fecha 11 en el predio CR8, ubicado en barrio Las Quintas de San Lorenzo, dejando partidos vibrantes, muchos goles y una tabla de posiciones cada vez más ajustada.
El líder continúa siendo Escalada, que logró una importante victoria por 3 a 2 frente a San Sebastián y alcanzó los 26 puntos. Muy cerca aparece L. Chiriví, que derrotó 2 a 1 a Felisa y quedó a solo una unidad de la cima.
Cemento, pese a caer ante Comuna de Timbúes, se mantiene tercero con 21 puntos, mientras que P. Mío y 3er Tiempo comparten la cuarta colocación con 20 unidades.
RESULTADOS – FECHA 11
• Argentinos 1 – E. Indio 0
• Escalada 3 – San Sebastián 2
• Felisa 1 – L. Chiriví 2
• Alikal 1 – L. Esquina 0
• P. Mío 3 – Cooperativa 1
• Comuna de Timbúes 3 – Cemento 2
• 3er Tiempo 2 – Moreno 1
GOLEADORES DE LA FECHA
Convirtieron en la jornada:
Álvarez J. (Felisa), Roldán F. y Díaz R. (L. Chiriví), García M., Gamero H. y González G. (Escalada), Cáceres A. y Sánchez M. (Cemento), Lanche D., Luque J. y More D. (P. Mío), Villalba G., Beltrán J. y Casal C. (Comuna de Timbúes), Gorosito M. y Fretes G. (3er Tiempo), Fleitas D. (Moreno), Balvi A. y Tortella O. (San Sebastián), Meletti G. (Argentinos) y Duarte G. (Cooperativa).
POSICIONES – FECHA 11
1️⃣ Escalada – 26 pts
2️⃣ L. Chiriví – 25 pts
3️⃣ Cemento – 21 pts
4️⃣ P. Mío – 20 pts
5️⃣ 3er Tiempo – 20 pts
6️⃣ Alikal – 17 pts
7️⃣ Cooperativa – 13 pts
8️⃣ Comuna de Timbúes – 13 pts
9️⃣ Moreno – 12 pts
10 Felisa – 12 pts
11️⃣ L. Esquina – 11 pts
12️⃣ Argentinos – 10 pts
13️⃣ San Sebastián – 10 pts
14️⃣ E. Indio – 9 pts
PROGRAMACIÓN – FECHA 12
Moreno vs Alikal – 14:00
San Sebastián vs Cooperativa – 15:00
E. Indio vs L. Chiriví – 16:00
Felisa vs Comuna de Timbúes – 17:00
L. Esquina vs Argentinos – 17:00
Escalada vs Cemento – 18:00
3er Tiempo vs P. Mío – 18:00