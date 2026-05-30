La Rural, su predio ferial de Palermo, fue la sede porteña en la cual ejemplares de Angus mostraron todo el potencial de la raza predominante en el país. Las principales firmas consignatarias encabezaron remates de lotes considerables.

Sin embargo, el camino inicial de los avances de la ganadería bovina argentina está relacionado a las investigaciones en genética y el interés que la “genética argentina” genera en otros continentes y regiones.

En ese sentido, desde la Asociación Argentina de Angus evaluaron el momento de ese rubro y la potencialidad. Pero, también, del frente exportador para la genética. Alejandro Spinella, directivo de la Asociación Argentina de Angus y titular de la Cabaña Don Romeo, explicó la estrategia para posicionar la genética ganadera nacional como un referente de exportación global.

¿Qué buscan? Aprovechar el prestigio de la carne argentina para fomentar la venta de embriones y atraer a delegaciones extranjeras interesadas en la calidad de los rodeos.

“Que un animal sea lindo no significa que produzca bien, y en genética nos interesa qué va a producir”

-En materia de genética, hoy en día, ¿cuáles son los principales objetivos que se trazan desde la Asociación Argentina de Angus?

-Estamos trabajando fuertemente en mostrar la genética argentina al mundo. Entendemos que hay que armar una vidriera, que tiene que llegar la mirada del mundo, que de algún modo en la carne argentina está esto que es ya referencia y que tiene nombre: el hecho de tratar de capitalizar esa cuestión y llevarla para el enfoque genético y esa usina genética que puede tener.

-¿Algún segmento en especial dentro de la genética?

-Sobre todo la venta de embriones al exterior. Para eso hay que trabajar. Creo que la palabra clave o la visión o la mirada tiene que ser ‘anfitrionar’ a delegaciones extranjeras que vengan, que visiten a nuestros criadores. Desde la Asociación me parece que el trabajo es justamente ese: organizar, recepcionar y después ir derivando a todo el abanico de nuestros criadores para que cada cual muestre lo que hace y de algún modo juntar las puntas, vendedores y compradores.

-¿Cuál es la principal competencia de la genética Angus?

-Hay que entender que Angus es la raza líder. Y cuando vos sos la raza líder, de algún modo resolvés la demanda de todos los mercados, excepto los mercados puntuales que vengan a buscar otra cosa, otras razas que se adapten a alguna cuestión, a las cuales podemos llamarle más de nicho. Pero con la amplitud que tiene hoy Angus, me parece que atiende a todos los mercados perfectamente.

-¿Lo que busca un comprador del Exterior en genética es lo mismo que se compra en la Argentina o hay cambios?

-De vuelta: yo creo que acá hay que unificarse, para que el comprador del exterior busque genética argentina. Me parece que esa es la fuerza. Hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar mancomunadamente para que el mundo ponga la mirada en nuestra genética y a partir de ahí cada cual se diferenciará con alguna cuestión menor o será una cuestión de paladar del comprador. Pero en definitiva, a mí me parece que esto es un trabajo global para todos los criadores Angus.

-¿Esa unificación es un camino que debe ser puramente del sector privado o, por el contrario, contar con alguna colaboración del Estado?

-Como poder, todos pueden colaborar. Siempre los negocios internacionales son cuestiones concatenadas, de financiamiento, cuestiones de producto, de mercado. Hay cuestiones de apertura y hastade marcos hasta sanitarios. Obviamente el Gobierno tiene su parte en cuestiones de mercado y de relaciones, porque hay temas técnicos de sanidades, pero desde la Asociación lo que podemos hacer es ‘poner en vidriera’ la genética argentina, atender de la mejor manera a todas las delegaciones visitantes o prospectos de clientes que pueda haber. Y con eso, capilarizarlos, para que después cada cual haga su trabajo mostrando lo que produce a nivel de detalle.

-¿Qué países se suman al interés por la genética de Angus de Argentina?

-La semana previa a la Expo Angus de Otoño nos visitó una delegación de Kazajistán. Luego llegaron delegaciones de Estados Unidos y de Canadá, que son más habituales, pero está creciendo tremendamente el mercado de la carne de calidad en el mundo y Argentina está visto como una carne de calidad. Entonces, de la mano de esa expectativa de consumo, es por donde la mirada del mundo puede llegar a empezar a estar en Argentina.

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-¿Cómo resultó para la Asociación la participación en el Foro Europeo de Genética?

-Mandamos una delegación con un técnico nuestro. Fuimos la única asociación del mundo que hizo una exposición. En este sentido, trabajamos más desde la parte técnica, hicimos una colaboración desde el conocimiento, nos pusimos a disposición y de algún modo ya dejamos instalado ante Europa nuestra intención de ser sede en el año 2023 del Foro Mundial Angus.

-Hay cabañas con genética de Angus argentina ya en Europa, por ejemplo en Salamanca, España

-Sí, Ricardo Cantarelli está haciendo un buen trabajo en Europa con todo lo que es genética argentina, ya tiene crías nacidas allá y de algún modo está derramándola por Europa, y por otro lado está haciendo este trabajo diplomático de expandir todo lo que es promoción de nuestra genética. Agustín Curuchet es nuestro gerente técnico, y junto a Ricardo fueron los que estuvieron presentes en Rumania e instalaron allí la posibilidad del lanzamiento de nuestra candidatura.

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