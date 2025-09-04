Es posible «crear» nubes con inteligencia artificial



Las nubes artificiales es una forma de manipulación del clima. Una práctica que existe desde hace décadas, pero este método de geoingeniería está tomando fuerza en estos últimos años. En este caso, el contexto es diferente, ya que la inteligencia artificial es la protagonista.

Con el correr de los años se ha buscado intensificar el uso de lluvias artificiales, provocando precipitaciones para hacer que “caiga” agua del cielo, todo con la manipulación climática y la alteración del patrón nuboso.

La mayoría de estos ensayos se realizan utilizando “cazadores de nubes”, aviones que disparan hacia el cielo cohetes con sustancias condensadores como varillas de yoduros de plata para sembrar nubes y provocar lluvias. Pero en este caso, el accionar es distinto.

El 28 de mayo de 2023, un sistema meteorológico inusual cubrió el Reino Unido. Nubes de cirrostratos que contenían una rara mezcla de cristales de hielo con forma de gema llenaron el cielo. La luz del sol que brillaba a través de los cristales produjo una sorprendente variedad de halos de hielo ampliamente vistos y reportados en las noticias de la BBC.

Durante la exhibición, RJ Cobain de Conlig, Irlanda del Norte, dio vueltas en su césped tomando tantas fotos como pudo. «Al combinar 11 fotos pude capturar un círculo parhélico completo«, dice Cobain.

Circundando el cenit en un arco majestuoso, los círculos parhélicos completos se encuentran entre los halos de hielo más raros. Requieren hasta cinco reflejos internos de millones de cristales de hielo individuales, todos captando rayos de sol simultáneamente. «Esta fue, con mucho, la mejor exhibición de óptica atmosférica que he visto«, dice Cobain.

Solo había un problema con la excelente foto de Cobain. Se olvidó de fotografiar el cenit. El hueco negro le molestaba.

Uso de la inteligencia artificial, IA, en el mosaico de fotos de nubes

«Decidí usar la herramienta DALL-E de OpenAI para llenar el vacío en el panorama«, dice Cobain. «El mensaje fue simplemente ‘nubes cirrostratos tenues contra un cielo azul oscuro‘». Aquí está el resultado:

«Es aterrador cómo continuó de manera convincente con el cielo ligeramente más oscuro detrás del halo de 46 grados (un detalle que no esperarías que la IA supiera)», dice.

DALL-E es la versión visual de ChatGPT. Crea imágenes a partir de texto. “Es una extensión del modelo de lenguaje GPT-3, diseñado específicamente para la tarea de síntesis de imágenes”, según OpenAI. «DALL-E combina técnicas de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural para crear imágenes únicas y novedosas«.

Cobain no estaba tratando de engañar a nadie dejando que la IA llenara el vacío. Solo quería ver si podía hacer un buen trabajo.

Spaceweather.com

Con información de: https://www.larazon.es/

Fuente: NuestroClima.com