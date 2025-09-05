Docentes de AMSAFE San Lorenzo participaron de la Marcha de las Antorchas en Rosario en defensa de la escuela pública y los derechos laborales

Este miércoles 3 de septiembre, las y los trabajadores de la educación volvieron a dar una verdadera clase de dignidad en las calles, participando de la multitudinaria Marcha de las Antorchas en la ciudad de Rosario.

Desde AMSAFE San Lorenzo, junto a las delegaciones de Rosario, Belgrano, Iriondo y otros sindicatos de la región, se reclamó reapertura de paritarias, derogación de la Reforma Previsional, cese de la discriminación a jubilados y jubiladas, cobertura integral de IAPOS, condiciones dignas para enseñar y aprender y basta de maltratar a la docencia.

Durante la movilización, la secretaria de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, expresó un fuerte llamado a la unidad y a la continuidad de la lucha colectiva:

“Estar acá , y como lo remarcamos siempre, es una alegría poder estar todos juntos. Jamás, como decía Jauretche, tenemos que perder la alegría porque eso nos va a mantener más fuertes. Por lo tanto, compañeros, compañeras, celebrar también encuentro en la unidad, unidad en la palabra y unidad en la acción”.

Monteverde destacó la presencia conjunta de docentes, trabajadores de la salud, estatales, municipales, de prensa, organizaciones sociales, estudiantes y vecinos de los barrios, todos defendiendo los derechos y los servicios públicos:

“Hoy más que nunca necesitamos generar los mayores niveles de unidad. Eso implica madurez de cada uno de los sectores para continuar en la lucha y por el mismo camino”.

Finalmente, subrayó la necesidad de perseverar en la lucha frente al gobierno provincial:

“Vamos a continuar hasta que deroguen la reforma previsional. Vamos a continuar la lucha hasta que nos den condiciones para enseñar y aprender. Vamos a continuar luchando hasta que este gobierno provincial escuche a cada uno de los trabajadores, entienda que nosotros no podemos ser la variable de ajuste. Por obstinados, por perseverantes, vamos a continuar la lucha y vamos a vencer”.

La Marcha de las Antorchas volvió a demostrar que la defensa de la educación pública, la salud y el trabajo son banderas irrenunciables, y que la unidad en la acción es el camino para conquistar derechos.