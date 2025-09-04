Con predio renovado, los Angus se preparan para su festejo de primavera en Cañuelas





El Centro de Remates y Exposiciones Angus se prepara para uno de los eventos más esperado del calendario ganadero: la 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus.

Durante cinco días, este encuentro de prestigio ofrecerá un programa completo con juras, remates, capacitaciones, propuestas recreativas y un gran escenario comercial.

Vale mencionar que esta exposición no solo es una vitrina de la excelencia en genética bovina, sino también un punto de encuentro clave para fortalecer la comunidad del sector y generar importantes contactos comerciales.

EN PRIMAVERA FLORECEN LOS ANGUS

Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, compartió su entusiasmo por el evento: “Es un evento más que importante para nuestra asociación”, expresó.

Se trata de la segunda exposición de primavera en el nuevo centro de Angus en Cañuelas, donde además se inaugurará el salón de eventos.

“Es una forma de darle cada vez más servicios a los socios, a los criadores de todas las razas y especies”, manifestó.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó el enfoque del evento en la innovación y la comunidad: “Para nosotros es un orgullo acompañar nuevamente a la Asociación Argentina de Angus en esta gran cita”, reflexionó representando a la otra empresa organizadora.

“Nuestro objetivo es potenciar cada edición, sumando innovación, expositores y comunicación para que criadores, cabañeros, productores y familias vivan una experiencia integral. La genética de élite, la interacción con las nuevas generaciones y el fortalecimiento de los vínculos comerciales son ejes centrales de esta muestra, que refleja la fortaleza y el futuro de la ganadería argentina”, destacó.

CALENDARIO DE REMATES Y NUEVAS INSTALACIONES

La exposición contará con un gran calendario de 8 remates confirmados de hacienda, que se transmitirán vía streaming y televisión.

De lunes a viernes, las reconocidas casas rematadoras Sáenz Valiente Bullrich, Campos y Ganados, Madelán, Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda, levantarán el martillo.

Además, el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas sumará importantes mejoras en infraestructura.

La principal novedad será la inauguración del nuevo salón de eventos, un espacio moderno diseñado para la comodidad de expositores, criadores y visitantes, que consolida al predio como un punto estratégico para los grandes encuentros ganaderos del país.

ACTIVIDADES PARA TODOS

Por otro lado, la edición 2025 de la exposición llega con múltiples propuestas y actividades para todas las edades. Entre las novedades, se destaca “El Camino de los Campeones”, una experiencia exclusiva que permitirá ver de cerca la preparación de los animales antes de ingresar a la pista.

También se realizará la Jura Angus Junior, una actividad práctica para jóvenes de 10 a 20 años que podrán aprender a evaluar animales y participar como protagonistas de la jura.

Para la prensa, en tanto, se ha diseñado también el Concurso de Jurados para Periodistas, una propuesta pensada para que los comunicadores entiendan de primera mano lo que observan los jurados y participen en una evaluación simulada.

Además, los más chicos contarán con los espacios renovados de Mini Angus y Mini Prensa Angus, diseñados para acercar la ganadería de una forma lúdica y educativa.

Adicionalmente, se ofrecerán capacitaciones técnicas para criadores y asesores, sumando valor a la experiencia de todos los asistentes. “Un evento que se vive en vivo y en comunidad”, admitieron los organizadores.

Como es tradición, las juras, remates y los momentos más destacados del evento podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar, permitiendo que la exposición llegue a todo el país y al mundo.

