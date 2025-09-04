Raimundo y Santacroce coinciden en avanzar en una agenda de trabajo en común



El intendente de San Lorenzo recibió a su par de Funes para intercambiar puntos de vista sobre temas de la actualidad. Acordaron en la necesidad de fortalecer el rol de los intendentes.

El intendente Leonardo Raimundo recibió esta mañana a su par de Funes, Roly Santacroce, con quien compartió miradas sobre diversos temas de la actualidad, con muchos puntos de vista en común hacia el futuro.

En ese sentido, coincidieron en la necesidad de apuntalar una liga de intendentes que refuerce el rol de los jefes comunales y potencie el municipalismo y el federalismo, ejes indispensables para “reconducir el futuro de la Argentina”.

Asimismo, Raimundo y Santacroce repasaron proyectos que presentarán en conjunto en el marco del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), donde comparten representación dentro del directorio.

“Hay temas comunes como el turismo, ya que nuestras ciudades forman parte del Gran Rosario, y es necesario fortalecer esos lazos para trabajar en conjunto”, indicó Raimundo, quien anticipó que el mes próximo visitará Funes para corresponder a una invitación de Santacroce.

