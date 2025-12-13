El corte de energía aléctrica abarcará los barrios San Sebastián y Fátima.

Será este Lunes 15 de Diciembre de 07:30 a 13:30 hs.

El corte abarcará los siguientes barrios de la ciudad de Puerto Gral. San Martín:

Informaron que el corte es por mantenimiento en instalaciones de media tensión y poda de árboles.

ATENCION: EPE informa que

El plan puede suspenderse en caso de condiciones climáticas adversas.

Podría restablecer el servicio antes del horario calculado en caso de terminar antes o tener que suspender las tareas.