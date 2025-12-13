1956 – OSVALDO PRÍNCIPI. Nace en la ciudad bonaerense de Mercedes el relator y comentarista deportivo Osvaldo Principi, uno de los más populares especialistas en boxeo, quien cubre los grandes combates en el cuadrilátero desde la década de 1970. Actuó en cuatro películas, dos de ellas basadas en el programa de televisión 100% Lucha.

1887 – XUL SOLAR. Nace en la ciudad bonaerense de San Fernando el escultor, pintor, músico, inventor y astrólogo esotérico Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari). Su obra recorrió el mundo. Inventó una lengua universal a la que llamó “panlengua”.

1936 – NORBERTO MENÉNDEZ. Nace en Buenos Aires el exfutbolista Norberto “Beto” Menéndez, el único jugador del fútbol argentino que se consagró campeón tres veces con River Plate (1955-1956 y 1957) y otras tantas con Boca Juniors (1962, 1964 y 1965). Jugó en la selección argentina que disputó el Mundial de Suecia 1958.

1969 – NATASHA MCELHONE. Nace en el distrito londinense de Hampstead la actriz británica Natascha McElhone (Natasha Abigail Taylor), quien ganó fama por su trabajo en los filmes Solaris, The truman show y Ronin y en la serie estadounidense Californication.

1979 – THE CLASH. La banda británica de punk The Clash lanza en el Reino Unido el disco London calling, su tercer álbum de estudio, cuyas canciones hablan del desempleo, el consumo de drogas y los conflictos raciales en el mundo.

1986 – RIVER CAMPEÓN. Dirigido por Héctor “Bambino” Veira, el Club Atlético River Plate gana su primera Copa Intercontinental al vencer por 1-0 al campeón europeo, el Steaua de Bucarest rumano, en partido disputado en Tokio.

1991 – SODA STÉREO. La banda de rock Soda Stereo ofrece un recital en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante más de 250.000 espectadores, un récord de audiencia en espectáculos en espacios públicos.

1993 – SILVINA OCAMPO. A la edad de 90 años muere en Buenos Aires la escritora y poeta Silvina Ocampo, figura fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Ganó un premio Konex en 1984.

2003 – BOCA CAMPEÓN. En el estadio Yokohama de Japón, el Boca Juniors dirigido por Carlos Bianchi gana su tercer título mundial de clubes al vencer por penales al Milan italiano en partido que había terminado con un empate 1-1. El “Pato” Roberto Abbondanzieri fue el héroe de la jornada al atajar dos penales.

2023 – DÍA DEL MONO. Desde 2003 se celebra el Día Mundial del Mono con el fin de crear conciencia social sobre la necesidad de proteger a todas las especies de simios.

