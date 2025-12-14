El abogado laboralista rosarino Vildor Garavelli expresó una profunda preocupación por el proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado y que, según afirmó, constituye “un ataque feroz en todas las direcciones” contra los derechos de los trabajadores. En diálogo con Sí 98.9, aseguró que la iniciativa “toca absolutamente todo: ley de contrato de trabajo, empleo, paritarias, asociaciones sindicales y hasta el derecho de huelga”.

Garavelli destacó que uno de los puntos más alarmantes es la posibilidad de volver a pagar salarios en especie, como los antiguos tickets canasta, declarados inconstitucionales por la Corte santafesina y por la Corte Suprema. “Es absolutamente regresivo”, remarcó.

El abogado también cuestionó la propuesta de reducir al 80% el salario de un trabajador durante una enfermedad inculpable. “Son detalles que muestran un intento de barrer todos los derechos laborales”, explicó.

Sobre las negociaciones entre el Gobierno y la CGT, señaló que eliminar el aporte solidario –mecanismo que financia la representación de los no afiliados beneficiados por paritarias– sería insuficiente para destrabar el conflicto: “Son tantos los puntos que van a tener que dar mucho más”.

Garavelli advirtió que el oficialismo busca instalar la idea de que las leyes laborales rígidas generan desempleo, algo que calificó como “una derrota cultural”. Recordó que durante el crecimiento económico de los primeros años de los 2000 “la ley laboral era la misma y se generaba empleo”, mientras que hoy, con apertura de importaciones y caída del consumo, “ninguna reforma va a crear trabajo”.

El abogado también criticó recientes avances sobre el sistema de enfermedades laborales y la presión sobre peritos y médicos legistas. “Es impresionante el ataque”, dijo, y cuestionó reuniones entre autoridades judiciales, ART y el gobierno provincial.

Sobre la posibilidad de que la reforma avance antes de fin de año, se mostró escéptico pero preocupado por la "fuerte presión política". "Espero que no lo logren", concluyó.