Comentarios

Historias relacionadas

Efemérides del 18 de enero

Efemérides del 18 de enero

Redacción 18/01/2026
Grok se ha vuelto el aliado de millones de personas en X, pero sorprendentemente está convirtiéndose en el enemigo de su propio creador. Elon Musk enfrenta una denuncia por las imágenes creadas por su agente de inteligencia artificial, y proviene de alguien muy cercano a él

Grok es aliado de millones de personas en X, pero está convirtiéndose en enemigo de su creador Elon Musk

Redacción 17/01/2026
Efemérides del 17 de enero

Efemérides del 17 de enero

Redacción 17/01/2026