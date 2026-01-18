En dos años, hay 2.276 empresarios menos, lo que acompaña el marcado retroceso en los indicadores del empleo formal en la provincia. Un informe del Cepa da cuenta de cuáles son los sectores más afectados.

Un informe difundido este fin de semana por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analizó las principales variables del mercado de trabajo de la provincia de Santa Fe publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de trabajadores registrado y empleadores durante los primeros veintitrés meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

El análisis arroja caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. La cantidad de empleadores se redujo en 2.276 casos (-4,5%), pasando de 50.674 a 48.398.

Los más afectados

En términos absolutos, el sector más afectado fue Servicio de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 1.068 empleadores, seguido por la Industria manufacturera (-273), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; (-239), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-166) y la Construcción (-143).

En términos relativos, el sector más golpeado fue Servicio de transporte y almacenamiento, con una caída del -17,0 por ciento, seguido por Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-14,9%), la Construcción (-7,3%), Servicios profesionales, científicos y técnicos (-6,7%) y explotación de minas y canteras (-4,9%).

Empleos que se pierden

En el mismo período, la cantidad de trabajo registrado cayó en 15.128 casos (-2,4%), al pasar de 632.761 en noviembre de 2023 a 617.633 en octubre de 2025.

Los sectores con mayor pérdida de puestos de trabajo en términos absolutos fueron la Industria manufacturera (-7.313), Servicio de transporte y almacenamiento (-4.440), Enseñanza, con una pérdida de 1.745 puestos de trabajo.

En términos relativos, el sector más afectado fue Servicio de transporte y almacenamiento con una caída del 11,0% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Le siguen Servicios de alojamiento y servicios de comida, con una retracción del 10,3%, y explotación de minas y canteras que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

Si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentran la totalidad de la caída (2.277 casos menos).

En contraste, los empleadores de más de 500 trabajadores sumaron un caso más que en noviembre de 2023. Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, se observa que hay cierto balance en términos de la pérdida de puestos de trabajo según tamaño de empresa: el 61,3 por ciento del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 9.270 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores. Mientras que el 38,7 por ciento se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-5.858 casos).

Fuente: Redacción Rosario