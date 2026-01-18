Tras el calor sofocante del sábado, Rosario amaneció este domingo con un marcado descenso de temperatura. La tormenta anunciada pasó de largo y no dejó lluvias en la ciudad, pero el cambio de viento comenzó a traer alivio desde las primeras horas del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para lo que resta de la jornada se esperan vientos fuertes del sector sudeste, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 30 grados.

El ingreso de aire más fresco se hará sentir con mayor intensidad a partir del lunes. La semana comenzará con una mañana fresca, con una mínima de 15 grados y cielo algo nublado durante gran parte del día, mientras que la máxima no superará los 27 grados.

El martes continuará en la misma sintonía, con condiciones agradables y temperaturas que oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 29 de máxima, consolidando un breve período de respiro tras varios días de calor intenso.

Recién hacia el miércoles se espera un nuevo ascenso térmico, cuando el viento rote al sector norte y las marcas vuelvan a superar los 30 grados en la región. ​ ROSARIOPLUS