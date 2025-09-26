En un solo día, casi 1.500 alumnos de todo el país visitaron San Lorenzo



Este viernes, San Lorenzo recibió una cifra récord de chicos que disfrutaron de su valioso tesoro histórico. La Municipalidad ofrece a los contingentes servicio de guía, acceso a los museos y actividades con los granaderos.

Este viernes San Lorenzo recibió a 17 contingentes compuestos por un número total de casi 1.500 alumnos, provenientes de diferentes puntos del país. La cifra constituyó un número récord para la ciudad en materia de turismo estudiantil receptivo.

Como siempre, la Municipalidad ofreció a los grupos servicio de guía y folletería informativa sobre los principales puntos locales de interés, entre los que se destaca el Campo de la Gloria, escenario del único combate de San Martín en suelo patrio. Además los chicos acceden a los museos del Complejo Museológico y tienen la posibilidad de realizar en el Pórtico de la Gloria la declaración de lealtad a la Patria junto a los granaderos. En el patio del Convento, un miembro del cuerpo les brinda una charla sobre la historia y las funciones de la institución.

En el Museo Conventual San Carlos –que contiene exhibiciones de arte religioso, el cementerio de los caídos en el enfrentamiento, la celda que alojó al coronel San Martín, el refectorio y exhibiciones sobre la obra de los frailes– los alumnos disfrutan del equipamiento tecnológico, instalado por la gestión Raimundo, que produce una experiencia inmersiva en el Combate de San Lorenzo.

Puntualmente, se despliegan pantallas táctiles informativas, cuadros vivos desde los cuales los héroes del 3 de febrero hablan al público y lentes de realidad virtual que recrean una secuencia del enfrentamiento entre los granaderos de San Martín y las tropas realistas. Además, este último año, el establecimiento sumó nuevas atracciones, como la sala de cartas históricas y “Universo San Martín”, un sector con objetos del libertador nunca antes exhibidos al público.

En el mismo complejo se sitúa el Museo de Árboles Históricos, una exhibición de gigantografías de los ejemplares en torno a los cuales se han producido hechos trascendentes en la historia nacional. Además en su ala derecha funciona el Museo Sanmartiniano de luz y sonido, con una serie de dioramas que relatan los principales episodios de la vida del Padre de la Patria.

La manzana histórica también cuenta con el Museo de Historia Regional, un recorrido visual y narrativo desde la megafauna que habitó la zona en el pleistoceno hasta el San Lorenzo de los siglos XIX y XX.

Claro que el atractivo turístico de San Lorenzo no se agota en su oferta museológica, sino que se extiende a la belleza natural que ofrece el río Paraná, hidrovía del polo agroexportador más importante del país.

Además la ciudad cuenta con un Centro Comercial a Cielo Abierto pujante y diverso, potenciado a partir de la remodelación integral de la avenida San Martín, que la transformó en un paseo de compras.

En un solo día, casi 1.500 alumnos de todo el país visitaron San Lorenzo .