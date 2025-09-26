El jueves 25 de septiembre, con la participación de las 19 delegaciones seccionales, AMSAFE resolvió:

Dar continuidad al plan de lucha definido por la Asamblea Provincial.

Impulsar acciones locales en escuelas y comunidades.

Adherir al Plan de Lucha Nacional de CTERA, con nuevas medidas desde el 6 de octubre.

Convocar a un Paro Nacional Docente junto a otras organizaciones.

Exigimos: aumento salarial que recupere el poder adquisitivo, paritaria nacional, restitución del FONID, financiamiento educativo, condiciones dignas de trabajo, defensa de la jubilación con 82% móvil, comedores y copa de leche, más cargos y horas cátedra, y el fin de los recortes y cierres en la educación pública.

En este marco la delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, Adriana Monteverde, señaló «En el Plenario de Delegados reafirmamos que la docencia sigue de pie, dando clases de dignidad. En unidad, continuamos luchando por salarios dignos, condiciones para enseñar y aprender, en defensa de la escuela pública y del derecho a la educación.»