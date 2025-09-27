Por Redacción Perú. Pressenza.com



Este domingo 5 de octubre el Parque de Estudio y Reflexión Navas del Rey abrirá su acostumbrada “ventana al mundo humanista” y presentará la entrevista al doctor Enric Benito, quien disertará sobre “Cómo cuidar y acompañar en el sufrimiento y en el proceso de morir”.

Enric Benito Oliver es un médico español referente de la medicina humana, quien combina la ciencia médica con una profunda mirada humanista, enfocada en aliviar el sufrimiento y transformar la manera en que la sociedad enfrenta el final de la vida. Él postula que “la muerte no es una enfermedad a tratar médicamente, sino un proceso natural que debe ser acompañado con dignidad y compasión”.

Enric Benito Oliver nació en Mallorca en 1949, especializado en Oncología médica y Cuidados Paliativos. Inició su carrera como oncólogo, pero tras una crisis personal y profesional (que él describe como una «noche oscura del alma» o burnout), reorientó su vocación hacia los cuidados paliativos y el acompañamiento en el proceso de morir. Además, participó en la fundación del proyecto «Al Final de la Vida» (https://www.alfinaldelavida.org/), una plataforma que ofrece recursos y reflexiones sobre el acompañamiento en el final de la vida.

La entrevista al Dr. Enric Benito Oliver se realizará este 5 de octubre a las 20.00 hora de España. El enlace para la participación, vía zoom es https://zoom.us/j/2251742810?d=MVIyNTVjSjhET1NZRDRVb2tWQVNjQT09

con el Id 2251742810 y código: navas

«Ventana al mundo» es un espacio para mirar con perspectiva y analizar los sucesos más importantes del contexto internacional. Quedan cordialmente invitados.

