Aguas Santafesinas S.A. reforzó el reclamo a grandes usuarios no residenciales que mantienen facturas impagas desde hace años, pese a contar con capacidad de pago. Según datos actualizados a 2025, en la ciudad hay 423 grandes usuarios en proceso de reclamo, con consumos elevados y deudas acumuladas que ponen en tensión la sustentabilidad del sistema.

En un comunicado, la empresa subrayó que estos usuarios concentran un consumo promedio cercano a los 50.000 metros cúbicos mensuales de agua potable, lo que equivale a unos 120 metros cúbicos por mes por usuario. Incluso, se detectaron casos puntuales con consumos que llegan hasta los 700 metros cúbicos mensuales, sin que el servicio haya sido abonado en tiempo y forma.

A nivel provincial, la situación involucra a más de mil grandes usuarios, con deudas que en algunos casos se extienden hasta cuatro años. El monto total adeudado supera los 700 millones de pesos, con una antigüedad promedio de dos años. Pese a ello, los inmuebles continúan recibiendo el suministro, lo que genera, según la empresa, un fuerte desequilibrio frente a quienes cumplen regularmente con el pago.

“La gestión de la deuda no tiene un carácter punitivo, sino que busca preservar un servicio esencial que se sostiene con el aporte de todos”, explicó la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, y remarcó que el incumplimiento de grandes usuarios impacta directamente en la inversión, la operación y la equidad del sistema.

Desde la firma detallaron que antes de aplicar cualquier medida se realizan sucesivas intimaciones y contactos comerciales, ofreciendo distintas alternativas para regularizar la deuda. El objetivo, aseguran, es evitar instancias más severas y lograr acuerdos de pago adaptados a cada situación.

Sin embargo, cuando estas gestiones no obtienen respuesta, el régimen tarifario vigente habilita a aplicar, como última instancia, una reducción del suministro de agua potable, limitándolo a un caudal máximo de 100 litros diarios por inmueble. Esta restricción busca forzar el contacto efectivo con los deudores y abrir una instancia final de regularización.

Según la experiencia de la empresa, alrededor del 30% de los usuarios regulariza su situación ante las intimaciones previas, mientras que otro 50% lo hace luego de aplicada la reducción del servicio. El 20% restante avanza hacia cortes totales -cuando no se trata de usuarios residenciales- o a instancias de gestión judicial.

Aguas Santafesinas aclaró que los usuarios alcanzados por estas medidas fueron previamente relevados con indicadores socioeconómicos oficiales, con el fin de proteger a los sectores vulnerables y concentrar el reclamo en quienes efectivamente tienen capacidad de pago.

En tanto, para regularizar deudas, los usuarios pueden acceder a planes de pago a través de la autogestión por WhatsApp (341 695 0005, opción 2) o mediante la Oficina Virtual en el sitio oficial de la empresa.