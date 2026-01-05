China construyó tantas incineradoras que ahora falta basura. El país está desenterrando vertederos antiguos para alimentar un sistema que ya no puede parar
Tras décadas importando residuos del mundo entero, China ha invertido la ecuación: sus plantas de valorización energética tienen más capacidad que basura disponible. Algunas ciudades operan al mínimo, otras excavan basureros de hace 20 años para seguir funcionando. Una paradoja monumental que expone los límites del modelo.
