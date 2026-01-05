Desde la provincia de Río Negro destacaron que a lo largo de 2025 un total de 93 productores ganaderos se hicieron de una sumatoria de $1.237.178.448 en fondos crediticios para la actividad.

“El Programa Ganadero Bovino de Río Negro cerró su sexta operatoria anual con la aprobación de ocho nuevos créditos por $121.500.000, destinados a seguir fortaleciendo la producción bovina en la provincia. Los fondos se destinaron principalmente a la compra de reproductores”, señalaron.

Además destacaron inversiones y mejoras en predios y la adquisición de insumos.

“Uno de los focos centrales de la gestión fue la Región Sur, donde se registra un crecimiento sostenido del stock bovino. Allí el Programa reforzó la presencia territorial de su equipo técnico y adecuó los requisitos de acceso al financiamiento para facilitar que más productores puedan incorporarse y fortalecer sus establecimientos”, explicaron.

LOS CRÉDITOS BOVINOS EN RÍO NEGRO

A su vez determinaron que la distribución de los créditos durante 2025 se dio de la siguiente manera:

36 beneficiarios en la Región Atlántica

30 en Alto Valle y Valle Medio

26 en la Región Sur

1 en la Región Andina

“El programa es mucho más que financiamiento: es una política sostenida que nos permite estar cerca de los productores en los momentos difíciles y también cuando se trata de crecer, invertir y agregar valor”, destacó el Secretario de Ganadería provincial, Tabaré Bassi.

Este año el programa cumplirá 20 años. “Nuestro desafío es seguir acompañando con herramientas concretas, adaptadas a la realidad de cada región”, aseguró el funcionario.

“En este tiempo ha permitido acompañar procesos complejos como sequías, incendios o emergencias sanitarias, y al mismo tiempo impulsar la retención de terneros, la mejora genética y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales, siempre a partir del trabajo articulado con productores, sus organizaciones y organismos técnicos de referencia”, postularon.

