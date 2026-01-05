El 12 de enero comenzará a aplicarse una vacuna para embarazadas



La vacuna de dosis única estará disponible, de manera gratuita, en los centros de salud municipales para embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Su aplicación es contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y previene infecciones respiratorias graves durante los primeros seis meses de vida del bebé.

La Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo informó que el lunes 12 de enero dará inicio la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en embarazadas. La campaña persigue el objetivo de proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante los primeros seis meses de vida.

Esta vacuna, gratuita y obligatoria, se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y está destinada exclusivamente a las gestantes que estén entre las semanas 32 y 36 con la aplicación de una dosis única. Para su aplicación no es necesaria la indicación de un profesional médico.

El VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que el 20-30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la primoinfección y evolucionar a formas potencialmente graves. De hecho, el virus causa un tercio de las muertes en niños durante el primer año de vida.

Se transmite a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan, y por contacto directo.

Todos los años durante los meses de otoño/invierno, se produce un aumento en la circulación del VSR, que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños menores de 1 año.