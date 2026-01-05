PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Hemos sido testigos de cómo, una vez más, Estados Unidos ha vuelto a saltarse la legalidad internacional para bombardear Caracas y secuestrar al presidente venezolano. Las acusaciones de narcotráfico y tenencia de armas contra Nicolás Maduro y su esposa, no son más que la excusa que Donald Trump ha utilizado para continuar interpretando su papel de sheriff que él mismo se ha otorgado.

No es nueva, no obstante, esta forma de proceder por parte del país más beligerante y hostil del planeta. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de noventa países. Amparados por su potencia armamentística, absolutamente todos los presidentes estadounidenses han ordenado invadir, bombardear, ocupar o atacar de una u otra forma decenas de estados. Son la mayor amenaza que existe para la paz mundial y, sin embargo, continúan pavoneándose argumentando que matan y destruyen en nombre de una supuesta democracia.

Las intervenciones armadas estadounidenses cuentan casi siempre con dos elementos comunes: están guiadas por un interés económico (Venezuela es un importante productor de petróleo) y dejan tras de sí países destrozados, con regímenes débiles y gobernantes títeres (Ana Corina Machado, la flamante y ridícula Nobel de la Paz, ya se ha propuesto para dirigir el futuro venezolano, aunque de momento el mismo Trump la ha descalificado).

Desde el Partido Humanista denunciamos esta política propia del abusón del colegio por parte de Estados Unidos. Por supuesto, somos conscientes de que las prácticas de Nicolás Maduro están muy lejos de ser democráticas. Su régimen ha violado los derechos humanos en numerosas ocasiones y los propios venezolanos han sufrido los abusos del gobierno. Hay dudas razonables acerca de la validez de los últimos resultados electorales y miles de ciudadanos han visto obligados a abandonar su país por motivos políticos o económicos.

Sin embargo, la intervención estadounidense no resolverá los problemas del pueblo venezolano. Los intereses de Trump no están en la gente. Nunca lo han estado. Su forma de actuar en Gaza, defendiendo el genocidio perpetrado por Israel, así lo demuestra. Trump amenaza como el matón del colegio: su único argumento es la fuerza y sus únicas razones el beneficio de las élites económicas.

Por su parte, una vez más, la diplomacia europea ha vuelto a rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos a través de la vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, con una tibia declaración institucional en la que se limitaba a señalar la ilegitimidad de Maduro, sin denunciar el atropello que supone bombardear un país y detener ilegalmente a su presidente. La UE ha dejado de ser, por culpa de sus gobernantes, el contrapeso necesario en un mundo cada vez más deshumanizado. Y, mientras, Donald Trump afirma que Estados Unidos tomará el control de Venezuela durante el tiempo necesario.

Los humanistas advertimos que nadie ni nada está a salvo de la voracidad irracional de este sistema. No será a través de guerras, amenazas y armamentismo como se conseguirá que la especie continúe en su evolución. Más preocupante aun que las políticas asesinas de Trump, son las voces que las jalean aquí y allí. Resulta vergonzante asistir al desfile de palmeros (políticos, empresarios u opinadores varios) que en nombre de una inexistente libertad animan a continuar defendiendo un sistema que está dando sus últimos coletazos y que lo hace dejando un terrible rastro de dolor y sufrimiento en las poblaciones.

Desde el Partido Humanista pedimos a los pueblos que se levanten y miren más allá de los mezquinos intereses de quienes les gobiernan. Porque frente a los abusones solo cabe una respuesta, la unión de la buena gente, de todos aquellos dispuestos a levantarse frente a la atrocidad y la barbarie. Como dijo Silo en mayo del 2004: “Estamos al fin de un período histórico oscuro y ya nada será igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día; las culturas empezarán a entenderse; los pueblos experimentarán un ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. Sí, habrá paz y, por necesidad, se comprenderá que se comienza a perfilar una nación humana universal. Entre tanto, los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no-violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos”.

Equipo Coordinador PHE

Partido Humanista Internacional de España

