El acto contó con la participación de Franco Bartolacci, rector de la UNR; Cintia Pinillos, decana de la facultad; Sandra Ripoll, secretaria de Investigación y Posgrado; Dolores Castellá, coordinadora técnica de la diplomatura; y los directores de CEPA y docentes del programa, Julia Strada y Hernán Letcher.

Durante la jornada se realizó un repaso de los contenidos y debates desarrollados a lo largo del ciclo, que abordó procesos históricos de la clase trabajadora, enfoques críticos de la economía política y herramientas para el análisis de coyuntura. Además, se destacó el compromiso académico y político de los equipos de trabajo en un año particularmente complejo para la universidad pública.

Se entregaron reconocimientos a docentes, colaboradores y autoridades, así como los certificados de egreso a los estudiantes que completaron la formación. También estuvieron presentes miembros del equipo docente: Mayra Blanco, Martín Schorr, Alejandra Fernández Scarano, Germán Muiño, Paula Durán, Candela Uría y Ezequiel Vásquez Grosso.

Desde CEPA y la UNR se enfatizó que, en un contexto adverso para las instituciones públicas de educación superior, resulta especialmente significativo mantener y fortalecer espacios que promuevan una mirada rigurosa y plural de los procesos económicos y sociales. La diplomatura continúa consolidándose como una instancia de formación estratégica frente a la creciente difusión de enfoques liberales y ortodoxos en la economía.

Con el impulso de este nuevo cierre, ya se encuentra abierta la inscripción para la cohorte 2026. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo en este link: https://forms.gle/RGE3BQQ769yykDYM6 ​