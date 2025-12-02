Las tradicionales piletas del Parque Alem abrirán este viernes dando inicio a una nueva temporada que busca consolidarse como una opción recreativa accesible para las familias rosarinas. La entrada general quedó en $4.500, mientras que los menores de 8 años ingresarán sin cargo, medida que apunta a favorecer a los grupos familiares. Para quienes asisten con frecuencia, el abono para toda la temporada fue fijado en $70.000, un valor que representa entre un tercio y un cuarto del costo habitual de un club privado.

La Municipalidad de Rosario y la empresa Costanera Rosario confirmaron que el natatorio funcionará todos los días de 9 a 20. Según Patricio Alday, responsable de Costanera Norte, se realizó “un esfuerzo importante” para sostener un esquema tarifario acorde a la situación económica actual. Además de las tarifas generales, habrá promociones especiales, como el pase de 4 días por $13.500 y un 3×2 de lunes a jueves.

Como cada año, quienes ingresen deberán contar con la revisión médica obligatoria, que podrá realizarse en el mismo predio. El costo es de $5.500 para la revisión, $5.000 para el certificado médico y $6.000 para el certificado odontológico.

La apertura llega acompañada por una serie de mejoras en la infraestructura, entre ellas la reestructuración total de los vestuarios. Ahora, habrá baños para ambos sexos en los laterales norte y sur del complejo —antes estaban en extremos opuestos—, lo que agiliza la circulación y mejora la comodidad y la seguridad. También se ejecutó la puesta en valor integral del natatorio principal, con trabajos de pintura, reparación de superficies y renovación de duchas. ​