La contadora Andrea L., responsable de la administración de siete edificios y hasta hace pocos días presidenta del club Old Resian, quedó en el centro de las sospechas por un presunto desfalco que, según estimaciones preliminares, superaría los 250 millones de pesos.

El escándalo salió a la luz cuando propietarios de distintos edificios comenzaron a recibir intimaciones de pago de servicios que creían cancelados. Al revisar las cuentas, descubrieron que estaban vacías o en descubierto, con cheques rechazados y obligaciones impagas. El temor por la interrupción de servicios esenciales encendió las alarmas y motivó que los propios vecinos organizaran auditorías improvisadas para dimensionar el posible perjuicio y evaluar acciones legales.

Liardet tenía a su cargo consorcios de edificios de alta densidad en zonas céntricas: Terrazas del Parque (Pellegrini 2300), Terrazas de Urquiza (Mendoza 100), Solares del Boulevard (Brown 2100), Solares de Rioja (Rioja 1700), Solares de España (3 de Febrero 1900), Solares de Balcarce (Balcarce y Güemes) y Le Park Suites (Corrientes 1900).

El impacto del caso también alcanzó al club Old Resian, institución con sede en Fisherton vinculada al colegio San Bartolomé. La comisión directiva detectó movimientos financieros irregulares y cheques sin fondos por unos 13,5 millones de pesos, lo que derivó en la renuncia inmediata de L.. En un comunicado dirigido a sus socios —que igualmente trascendió—, el club informó que inició una auditoría interna y adoptó medidas de resguardo del patrimonio institucional.

Mientras la ex administradora se mantiene fuera de escena, las dudas y el malestar crecen. Desde el sector profesional, el presidente de la Federación de Cámaras de Administradores de la Propiedad Horizontal, Adolfo Jager, confirmó la preocupación, aunque aclaró que no existe aún ninguna denuncia penal o civil y que Liardet no figura en el padrón de la entidad ni es conocida dentro del ámbito formal de administradores.

Pese a ello, lo concreto es que durante años estuvo al frente de la administración de siete consorcios céntricos y ahora todas las miradas apuntan a su manejo financiero, en medio de un escándalo que recién comienza a desplegarse. ​