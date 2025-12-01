1987 – LUIS F. LELOIR.

Muere en Buenos Aires, a los 81 años de edad, el médico, bioquímico y farmacéutico Luis Federico Leloir, ganador del Premio Nobel de Química de 1970 por sus investigaciones sobre cómo se metabolizan los azúcares en el organismo y el papel que cumplen en la producción de hidratos de carbono.

1817 – JOSÉ MÁRMOL. Nace en Buenos Aires el escritor y poeta José Mármol, fundador del periódico La Semana. Entre sus obras se destacan Amalia, Los cantos del peregrino y El cruzado.

1905 – OSVALDO PUGLIESE. Nace en Buenos Aires el pianista, compositor y director de

orquesta Osvaldo Pugliese, figura del tango entre cuyas obras se destacan La yumba, Beba, Negracha y Malandraca.

1951 – MANUEL UGARTE. A la edad de 76 años muere en la ciudad francesa de Niza el diplomático, político socialista, periodista y escritor Manuel Baldomero Ugarte, defensor de la causa de la independencia latinoamericana. Fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de hoy.

1979 – VIEJO GASÓMETRO. Se disputa el último partido en el legendario estadio Gasómetro de Boedo. Fue un empate sin goles del local San Lorenzo de Almagro ante Boca Juniors en la cancha de avenida La Plata entre las calles Inclán y Las Casas.,

1993 – PABLO ESCOBAR. Muere en la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia), en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, responsable de cruentos atentados y de asesinatos de políticos y periodistas. Un día antes, el 1 de diciembre, había cumplido 44 años.

2007 – LANÚS CAMPEÓN. Dirigido por Ramón Cabrero, el equipo de Lanús gana el Torneo Apertura 2007, su primer campeonato de Primera División, al empatar 1-1 con Boca Juniors en La Bombonera. El exdelantero riverplatense José Sand marcó para el “granate” mientras que Martín Palermo igualó para los boquenses.

2009 – LAS PASO. Se sanciona la ley de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), destinada a que cada partido político elija a sus candidatos y cumpla requisitos de representatividad para competir en elecciones nacionales.

2019 – LIONEL MESSI. El delantero del Barcelona español Lionel Messi, capitán de la selección argentina, gana por sexta vez el Balón de Oro, con lo que se convierte en el jugador que lo obtiene en más ocasiones, una más que el portugués Cristiano Ronaldo.

DIA INTERNACIONAL DE LA ABOLICIÓN ESCLAVITUD. Se celebra en conmemoración de la fecha de 1949 en la que las Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y su explotación.

