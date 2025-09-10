En los sótanos de Ucrania se forja un ejército distinto. Máquinas oxidadas convertidas en robots que aprenden a combatir



No son prototipos futuristas ni armas de exhibición. Son restos de la Guerra Fría resucitados en talleres clandestinos. Viejos vehículos con radios analógicas renacen con antenas satelitales y motores eléctricos, listos para entrar en una guerra donde la robótica dejó de ser ciencia ficción para convertirse en necesidad.

Nota original en: GIZMODO