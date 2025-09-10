GACETILLA DE PRENSA. AMSAFE San Lorenzo | Semana del 3 al 11 de septiembre de 2025



Educación pública, derechos y compromiso docente: una semana de celebración, formación y memoria.

Desde AMSAFE San Lorenzo compartimos una intensa agenda de actividades, encuentros y celebraciones que ponen en valor la tarea docente, el derecho a la educación desde la primera infancia y el rol central de la educación pública en la construcción de sociedades más justas, libres y democráticas.

MARCHA DE LAS ANTORCHAS

Este 3 de septiembre las y los trabajadores de la educación dimos clases de dignidad en las calles.

Desde AMSAFE San Lorenzo participamos de la nutrida Marcha de las Antorchas, junto a las delegaciones de Rosario, Belgrano e Iriondo y otros sindicatos de la región.

Organizados y en unidad, seguimos exigiendo al gobierno provincial:

– Reapertura de paritarias

– Derogación de la Reforma Previsional

– Cese de la discriminación a jubilados/as

– Defensa de la salud

– Cobertura integral de IAPOS

– Condiciones para enseñar y aprender

– Basta de maltratar a la docencia

📚 Tercer Encuentro del Ciclo de Formación: “Más allá de los actos”

En la tarde del lunes 8 de septiembre se desarrolló el tercer encuentro del ciclo de formación “Más allá de los actos: repensar las efemérides, desde una pedagogía crítica”, transmitido en vivo por el canal de streaming de AMSAFE con una amplia participación de docentes de toda la provincia.

Este encuentro marcó el inicio del Módulo 2, bajo el título “Efemérides: los actos escolares como ritualización de la historia”, con la valiosa disertación del profesor José Goicoechea, historiador y magíster en Metodología de la Investigación, y la moderación de la secretaria de Cultura de AMSAFE, profesora María Guillermina Canal.

En representación de la Delegación San Lorenzo participó la Delegada Adjunta Débora Contadin, junto a compañeras de otras delegaciones, quienes aportaron sus miradas territoriales sobre el abordaje crítico de las efemérides en las escuelas.

Este ciclo consta de cinco encuentros virtuales y un cierre presencial, con materiales de apoyo disponibles en el entorno virtual de AMSAFE y acreditación oficial de 120 horas reloj según el Decreto 3029/12.

📺 VIDEO del tercer encuentro:

PROMOCIONES DÍA DEL MAESTRO

Desde AMSAFE ponemos a disposición una serie de promociones por el mes de las y los trabajadores de la educación.

Las solicitudes de productos se realizan a través del siguiente formulario de google

FORMULARIO DE SOLICITUD

YOGA EN AMSAFE SAN LORENZO

¡Sumate a las clases de yoga en las sedes sindicales de San Lorenzo y Capitán Bermúdez!

A cargo de la profesora Karina Chenu, están destinadas a afiliados y afiliadas a AMSAFE San Lorenzo, activos/as y jubilados/as.

El Yoga es una práctica milenaria que une cuerpo, mente y alma. Además de fortalecer el cuerpo y hacerlo más flexible, se pueden obtener múltiples beneficios como:

* Mejorar la confianza en uno mismo.

* Reducir el estrés y dormir mejor.

* Mejorar la coordinación y la concentración

Empezar Yoga es empezar a cuidarte por afuera y por dentro.

¿Cuándo y dónde?

Sede San Lorenzo – Porteau 369 – Lunes de 18,30 a 20 h

Sede Cap. Bermúdez – Santa Fe 293 – Jueves de 15 a 16,30 h

Inscribite a través de este formulario:

FORMULARIO DE INSCRIPCION

🎉 Celebraciones que nos llenan de orgullo: aniversarios de jardines de infantes

Desde AMSAFE San Lorenzo celebramos con alegría y compromiso los aniversarios de tres jardines de infantes de nuestra región. Estos espacios, pilares de la educación inicial, son garantía del acceso a derechos desde la más temprana edad y ejemplo del trabajo cotidiano de las y los docentes como constructores de futuro.

🌾 Jardín N° 89 «Los Trigales» – 41 años

El 8 de septiembre celebró sus 41 años de vida educativa, garantizando derechos y sembrando sueños en la infancia.

¡Feliz cumpleaños, Jardín 89!

¡Viva la Escuela Pública que sueña e invita a soñar!

🥁 Jardín N° 175 «El Tambor de Tacuarí» – 27 años

El 7 de septiembre esta institución cumplió 27 años de compromiso educativo con la comunidad.

¡Feliz cumpleaños, 175!

¡Viva la Escuela Pública!

🌻 Jardín N° 237 «Pequeños girasoles» – 27 años

También el 7 de septiembre, el Jardín 237 celebró sus 27 años de historia construida con amor, lucha y enseñanza.

¡Feliz cumpleaños, 237!

¡Viva la Escuela Pública que enseña, lucha, resiste y sueña!

✏️ 11 de septiembre – Día de las y los docentes

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, desde AMSAFE San Lorenzo saludamos y abrazamos a cada trabajador y trabajadora de la educación que, con compromiso, amor y conciencia de clase, sostiene todos los días la escuela pública y el derecho a la educación.

A la Comunidad Educativa:

Durante todo el mes de septiembre recordamos y homenajeamos a cada trabajador y trabajadora de la educación en los distintos roles y funciones, tanto activos como jubilados.

El 11 de septiembre celebramos el Día del maestro y la maestra. En estos años cobra especial sentido porque es también un día de reafirmación de nuestra lucha.

Las y los docentes nos encontramos reclamando por nuestros derechos. Pero el Gobierno provincial no escucha, y en cada definición que toma, sigue castigando a la docencia.

Nosotros, las y los docentes, defendemos y sostenemos la educación pública. Trabajamos dentro y fuera de la escuela planificando y organizando clases y salidas escolares, elaborando proyectos y trabajos, corrigiendo tareas y evaluaciones, garantizando el derecho a la educación de cada niño, niña, adolescente y adulto. A pesar de esta sobrecarga laboral, nuestro salario está muy por debajo de la línea de pobreza.

Es por eso que, una vez más, alzamos nuestras voces para reclamar y exigir:

• Apertura de paritaria.

• Aumento salarial genuino, sin sumas en negro.

• Cobertura integral de la salud de las y los trabajadores de la educación y sus familias.

• Defensa del IAPOS.

• Derogación de la reforma previsional. Que las y los jubilados cobren los aumentos en simultáneo con los activos.

• Eliminación del presentismo. No es un premio, es un castigo.

• Traslados y titularizaciones.

• Mejores condiciones para enseñar y aprender.

• Respeto por lo conquistado.

Continuamente sufrimos extorsiones por parte del gobierno provincial, imposiciones, exceso de tareas administrativas, generando malestar, bronca y angustia por el maltrato y porque nuestro salario no alcanza.

Ante gobiernos que quitan derechos, bajan salarios, no respetan la paritaria y quieren enfrentarnos con las familias, hoy más que nunca seguimos de pie, dando clases de dignidad y resistencia, sosteniendo los mayores niveles de unidad entre nosotros y con los miembros de la comunidad.

Familias, comunidad, estudiantes, sigamos juntos, por mejores condiciones de enseñar y de aprender, en defensa de la escuela pública y del derecho social a la educación.

Compañeros y compañeras docentes, ¡Feliz día! ¡Continuemos luchando por un futuro mejor!

San Lorenzo, septiembre de 2025.

Defendiendo la educación pública. Luchando por más derechos.

🎊 Las y los docentes festejamos nuestro día

Vení a pasar una noche especial. Festejaremos nuestro día con cena, música y sorteos entre las y los afiliados que hayan adquirido tarjeta para la cena. Para participar de los sorteos no es necesario estar presente. Se aclara que la tarjeta de la cena es INTRANSFERIBLE.

A partir del 01/09 la tarjeta para afiliados tiene un valor de $70.000, y $90.000 para no afiliados.

El Viernes 19 de septiembre a las 21 h en el Salón de AMPIAVA (aceiteros), las y los docentes festejamos nuestro día con Cena, Baile y Sorteos entre los afiliados y afiliadas que hayan adquirido la tarjeta de la cena.

Reservá tu tarjeta a través del formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo.

Único medio de pago por transferencia.

🔗 LINK FORMULARIO DE INSCRIPCION