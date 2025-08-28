En el marco del Día del Árbol, la Municipalidad planta ejemplares en escuelas de la ciudad



La iniciativa comenzó en la Escuela Almafuerte Nº 6390, donde se colocaron tres especies. El programa, ambiental y pedagógico, se extenderá a todos los establecimientos educativos de San Lorenzo.

En el marco del Día del Árbol, que se celebra este viernes 29 de agosto, la Municipalidad de San Lorenzo plantó este jueves tres ejemplares en la Escuela Almafuerte Nº 6390. Se trató de un lapacho, un limonero de tres estaciones y un arce, que fueron colocados en el patio del establecimiento con la participación del intendente Leonardo Raimundo, directivos, docentes, alumnos y la subsecretaria de Preservación del Medio Ambiente, María Elena D’Abate.

La propuesta, que combina un objetivo ambiental y educativo, busca concientizar sobre la importancia de los árboles para la vida urbana: producen oxígeno, purifican el aire, generan sombra, regulan la temperatura, disminuyen la contaminación sonora y favorecen la biodiversidad.

La actividad continuará en los próximos días hasta completar todos los establecimientos educativos de la ciudad.

Cabe destacar que, a través del programa “Tu casa, dos árboles” y de diversas campañas de forestación, la gestión del intendente Raimundo ya incorporó más de 15 mil ejemplares al arbolado urbano de San Lorenzo.

