Plantas peligrosas existen muchas, pero ninguna se compara con las poderosas toxinas del árbol de la muerte, el árbol más peligroso del mundo. Incluso, se dice que cuando los conquistadores llegaron a América, muchos se intoxicaron al comer sus frutos.

La historia también dice que los nativos utilizaban la savia del árbol de la muerte para envenenar sus flechas. Se cree, aunque no está comprobado, que fue la razón por la que Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico, muriera. Luego de recibir un flechazo en una batalla cuando planeaba conquistar la costa de Florida en 1521.

Hippomane mancinella es el nombre científico del árbol coloquialmente conocido como la manzanilla de la muerte. Es el árbol más peligroso del mundo, ya que su savia contiene toxinas altamente dañinas para el cuerpo humano.

Es originario de las regiones tropicales del continente americano. Se extiende en las costas desde Florida en Estados Unidos, hasta Colombia, pasando por las islas del Mar Caribe.

¿Por qué es tan mortal?

También conocido en algunas regiones como Manzanilla de la arena, Manzanilla de playa o simplemente el Árbol de la muerte, contiene una savia muy tóxica. Contiene un componente llamado forbol en su savia lechosa. Con sólo rozar el árbol, la piel sufre una horrible irritación.

Refugiarse de la lluvia debajo del árbol de la muerte, es sumamente peligroso. La salvia es tan potente, que incluso diluida en agua causa erupciones cutáneas altamente severas. A pesar de ello, nada de este daño es comparado con el que causa ingerir sus frutos. Comer su fruta redonda parecida a una manzana pequeña, causa vómitos y diarrea tan severos que llevan al cuerpo a la deshidratación máxima que solo termina con la muerte.

Quemarlo también es altamente peligroso, el humo que desprende puede ser un factor para quedar ciego temporalmente. Eso sin contar los problemas respiratorios graves causados por la inhalación del humo.

El árbol más peligroso del mundo

El hippomane mancinella tiene el Récord Guinness como el árbol más peligroso del mundo. El portal de la empresa lo describe como:

“La savia es tan venenosa y ácida que el simple contacto con la piel humana provoca un brote de ampollas, y puede producir ceguera si entre en contacto con los ojos de una persona. Incluso las gotas de lluvia, que tienen contacto con el árbol, pueden dañar a alguien. Además, un solo bocado de su pequeña fruta, que parece a una manzana, causa también ampollas, dolor severo y puede resultar fatal. Asimismo, si se quema uno de estos árboles mortales, el humo resultante puede causar ceguera si llega a los ojos de una persona”.

En algunas regiones, estos árboles están marcados con una línea roja o una equis en el tronco. Así que alguna vez te encuentras de frente con una señal de este tipo, será mejor que no te acerques.

