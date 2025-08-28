Google y su plan secreto para tener menos jefes: ¿eficiencia o riesgo para el futuro?



Un audio filtrado revela que Google ha reducido en un 35% sus cargos intermedios en apenas un año. La estrategia busca eliminar burocracia y acelerar decisiones en plena carrera por la inteligencia artificial. Pero detrás del discurso de eficiencia surgen preguntas: ¿qué significa realmente trabajar en un gigante con cada vez menos jefes?

Nota original en: GIZMODO