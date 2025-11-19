En diciembre abre la inscripción para el ciclo 2026 de los jardines maternales municipales
Tendrá lugar los días 15, 16 y 17 del mes entrante, en la sede de cada jardín. Hay salas para niños de 2 y 3 años. El servicio es totalmente gratuito.
Los días 15, 16 y 17 de diciembre se realizará la inscripción al ciclo 2026 de los jardines maternales municipales. Se realizará de 8 a 12 h en la sede de cada espacio educativo.
Los interesados deberán acercarse los días y horario mencionados en el jardín más cercano a su domicilio con la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI del niño.
Fotocopia del DNI de ambos padres o de quien esté legalmente a cargo (con domicilio en San Lorenzo).
Certificado de vecindad (se tramita en la comisaría 1ª, de General López y bulevar Urquiza).
Fotocopia de carnet de vacunas.
Certificado médico.
Certificado bucodental.
Para tener en cuenta, para el ingreso a sala de 2 años el niño debe tener cumplida esa edad al 30 de junio de 2026, lo mismo que para la sala de 3 años.
En caso de superarse el cupo, el viernes 19 de diciembre se realizará el sorteo entre los inscriptos y es obligatorio estar presente.
Los jardines y sus domicilios
San Francisco de Asís (Clemente Albelo 4150 – barrio Norte), El Gurí (9 de Julio 1226 – Alem), Virgen Niña (José Ingenieros 1878 – Fonavi Oeste), Osito Pooh (Belgrano 1840 – Mitre), Pasitos (Paraguay 1110 – José Hernández) y Pato Renato (Gurel 850 – Bouchard).
