Comenzó una campaña gratuita de control cardiovascular para adultos mayores



La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud municipal, ofrece evaluaciones cardíacas para mayores de 65 años en el CIC de barrio Mitre. Los vecinos pueden gestionar su turno de manera presencial (Belgrano 1801) o telefónica: 3476 242593.

La Municipalidad de San Lorenzo puso en marcha una campaña gratuita de control cardiovascular destinada a personas mayores de 65 años, con el objetivo de promover la detección temprana de enfermedades cardíacas y fortalecer la prevención en adultos mayores.

Los turnos se entregan en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Mitre, ubicado en Belgrano 1801, donde los vecinos pueden acercarse personalmente para solicitar un horario de atención. También se habilitó una línea telefónica (3476 242 593) para quienes prefieran gestionar el turno a distancia.

Desde la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente destacaron la importancia de realizar controles periódicos, especialmente en esta franja etaria, y remarcaron que la campaña busca facilitar el acceso a estudios básicos para cuidar la salud cardiovascular de la comunidad.

