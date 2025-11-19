SOBERANÍA NACIONAL.

Se celebra el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, librada en el paraje homónimo del río Paraná, cerca de la ciudad bonaerense de San Pedro, en 1845. Se celebra en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado (1845) en defensa de la soberanía nacional.

1845 – VUELTA DE OBLIGADO. Tropas enviadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas y comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla libran la batalla de la Vuelta de Obligado contra una escuadra invasora anglo-francesa en el río Paraná, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro.

1910 – LEÓN TOLSTOI. A los 82 años muere en la localidad rusa de Astapovo el conde León Tolstoi, uno de los novelistas más importantes de la literatura universal. Las novelas Guerra y paz y Ana Karénina, sus obras más famosas, son consideradas como la cúspide del realismo ruso. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura todos los años desde 1902 a 1906 y al Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910.

1932 – RIVER PLATE. El equipo de River Plate gana su primer campeonato en la era profesional del fútbol argentino, al vencer por 3 a 0 a Independiente en partido disputado en el estadio de San Lorenzo de Almagro y con goles de Bernabé Ferreyra, Carlos Peucelle y Ricardo Zatelli.

1934 – MACAYA MÁRQUEZ. Nace en Buenos Aires el periodista deportivo y comentarista Enrique Macaya Márquez, quien a lo largo de su carrera cubrió 16 campeonatos mundiales de fútbol, desde el de Suecia 1958 al de Rusia 2018.

1945 – JUICIO DE NUREMBERG. Empieza en la ciudad alemana de Nuremberg el proceso por el cual un tribunal militar formado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial juzgó a 24 jerarcas nazis por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen de Adolfo Hitler, en mayo de 1945.

1951 – LEÓN GIECO. Nace en la comuna santafesina de Cañada Rosquín el músico y cantautor León Gieco (Raúl Alberto Antonio Gieco), una de las figuras más importantes del rock nacional y de la música popular argentina.

1962 – “TATA” MARTINO. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el exfutbolista y entrenador Gerardo Martino, actual director técnico del seleccionado mexicano. Es el futbolista con más partidos (505) con la camiseta de Newell´s Old Boys, donde brilló, anotó 35 goles y fue campeón en la temporada 1987/88. Fue DT de las selecciones de Argentina, Paraguay y del Barcelona español.

1975 – FRANCISCO FRANCO. A los 82 años muere en Madrid el general y exdictador español Francisco Franco. Encabezó la rebelión falangista de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la cruenta Guerra Civil Española. Fue dictador de España desde el término del conflicto, en 1939, hasta su fallecimiento.

2006 – ROBERT ALTMAN. Muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU), a la edad de 81 años, el cineasta estadounidense Robert Altman, ganador de un premio Óscar honorífico y de un Globo de Oro, por la película «Gosford Park”. Dirigió los célebres filmes Crímenes de medianoche, Las reglas del juego y M.A.S.H.

DERECHOS DEL NIÑO. Se celebra el Día Universal de los Derechos del Niño con motivo de la declaración de 1954 y de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

MEMORIA TRANSEXUAL. Se celebra el Día Internacional de la Memoria Trans, dedicado a recordar a las personas transexuales, transgénero y de género no binario que fueron asesinadas por odio, discriminación y violencia. La fecha fue instituida en 1998 por la diseñadora transexual estadounidense Gwendolyn Ann Smith en memoria de Rita Hester, una destacada activista contra la discriminación.

NUEVAREGION.COM + TELAM