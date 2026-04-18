La Policía de Santa Fe, a través de Unidad Especial de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), realizó un megaoperativo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, que incluyó 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, por una causa de venta de drogas con connivencia policial.

Como resultado de las medidas resultaron detenidas 7 personas, entre ellas el jefe de la seccional 5ª de la Unidad Regional VI del departamento Constitución.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Franco Carbone, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una denuncia telefónica anónima puso en marcha la investigación del personal de Asuntos Internos, unidad especial dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

Como resultado de tareas investigativas, de inteligencia y vigilancia encubierta, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la venta de drogas, la cual contaba con connivencia policial. Y además se estableció la participación de otras dos personas privadas de la libertad, que también irán la semana próxima a audiencia imputativa junto a los 7 detenidos.

En ese contexto se realizaron 16 allanamientos en la localidad de Empalme Villa Constitución, procediéndose a la detención del inspector Eduardo Q., jefe de la Seccional 5ª de la UR VI mientras se encontraba en funciones en la sede policial a su cargo. Además fueron detenidos seis civiles identificados como Martín G.; Brian Ariel V.; Eduardo Darío V. alias “El Gordo Tife”; Jonathan V.; Celeste T.; y Ulises C.

En el marco del mismo operativo, también se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional VI, en donde se procedió al secuestro de su teléfono celular y documentación relevante para la investigación.

Además se procedió al secuestro de aproximadamente 11 kilos de marihuana en plantas y en instancia de procesamiento, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 3 gramos de cocaína, balanzas de precisión, material de corte, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. ​ ROSARIOPLUS