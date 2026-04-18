Cada 19 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1593 – FUNDACIÓN DE JUJUY. El militar español Francisco de Argañaraz y Murguía funda la ciudad de San Salvador de Velazco en el valle de Jujuy, que se convertiría en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia del norte argentino escenario de batallas en la guerra con España por la independencia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.

1822 – FACULTAD DE MEDICINA. Un decreto del gobernador bonaerense Martín Rodríguez crea la Facultad de Medicina, es una de las más reconocidas del mundo. En 1827 egresaron los tres primeros médicos de esa entidad académica.

1882 – CHARLES DARWIN. A la edad de 73 años muere en los suburbios de Londres el naturalista y fisiólogo británico Charles Darwin, autor de la obra científica “El origen de las especies”, publicada en 1859. Darwin visitó las costas bonaerenses y Tierra del Fuego en la vuelta al mundo con el buque británico HMS Beagle para sus estudios científicos.

1932 – FERNANDO BOTERO. Nace en la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia) el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, considerado uno de los más destacados artistas plásticos, cuya obra se caracteriza por la corpulencia de sus figuras.

1941 – NACE ROBERTO CARLOS. Nace en la localidad brasileña de Cachoeiro de Itapemirim el cantante y compositor Roberto Carlos Braga Moreira, popularmente conocido como Roberto Carlos, uno de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en todo el mundo: más de 150 millones de copias.

1960 – COPA LIBERTADORES. El equipo de Peñarol de Uruguay golea por 7-1 al boliviano Jorge Wilstermann en Montevideo. Fue el primer partido de la flamante Copa Libertadores de América, el torneo de fútbol más importante de América.

1970 – NACE LUIS MIGUEL. Nace en San Juan de Puerto Rico el cantautor y productor portorriqueño nacionalizado mexicano Luis Miguel Gallego Basteri, apodado “el Sol de México” o “Luismi”, ganador de siete Premios Grammy. Lleva vendidos más de cien millones de discos.

1987 – LA CASA ESTÁ EN ORDEN. El presidente Raúl Alfonsín saluda desde un balcón de la Casa Rosada a una multitud reunida en la Plaza de Mayo a la que le anuncia la rendición del teniente coronel Aldo Rico, líder de los militares “carapintada” sublevados en la Semana Santa para exigir el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Felices Pascuas, la casa está en orden”, afirmó Alfonsín.

1987 – LOS SIMPSON. La cadena de televisión Fox Broadcasting Company emite el primer capítulo de la exitosa comedia en dibujos animados Los Simpson, que satiriza a las clases medias estadounidenses y fue creada por el dibujante, guionista y productor Matt Groening. La saga de los Simpson, una familia disfuncional, pasó a emitirse en canales de televisión de todo el mundo.

1991 – WALTER BULACIO. En una razzia policial en las inmediaciones del estadio Obras luego de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es detenido el joven Walter Bulacio, quien murió el 26 de abril de 1991 a causa de las torturas a las que fue sometido en una comisaría.

2011 – FIDEL CASTRO. El presidente cubano Fidel Castro renuncia al cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl Castro fue elegido como su reemplazante.

2023 – ABORIGEN AMERICANO. Se celebra el Día Mundial del Aborigen Americano con el fin de promover el respeto a la diversidad étnica y eliminar la estigmatización de las culturas de los pueblos originarios. La fecha conmemora al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México el 19 de abril de 1940.

2023 – VICTORIO DARIQUEBE. Desconocidos acabaron con la vida de Victorio Dariquebe Gerewa, del pueblo Harakbut, defensor ambiental y guardaparque de la Reserva Comunal Amarakeri (RCA), quien cumplía en Perú una labor invaluable en áreas amenazadas por la minería ilegal y el narcotráfico por cultivos ilícitos de coca, carreteras sin planificación y pistas de aterrizaje clandestinas. Fue asesinado el viernes 19 de Abril, en la región Madre de Dios.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM