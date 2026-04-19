BEIJING, 19 abr (Xinhua) — Unitree Robotics anunció hoy domingo que…

Su robot humanoide H1 completó de forma autónoma un recorrido sinuoso de 1,9 kilómetros en 4 minutos y 13 segundos en la ronda clasificatoria del medio maratón de robots humanoides de Beijing, batiendo el récord mundial humano de 1.500 metros mediante un cálculo proporcional.

«El resultado en la sesión clasificatoria, comparado a ritmo constante, equivale a superar el récord mundial humano en la carrera de 1.500 metros. Recientemente, la velocidad máxima del robot en la prueba de 100 metros llegó incluso a los 10 metros por segundo», declaró Huang Jiawei, director de marketing de la empresa.

Según la página web oficial de la organización internacional de atletismo World Athletics, el récord mundial masculino al aire libre de 1.500 metros es de 3 minutos y 26 segundos, establecido en 1998.

Más de 100 equipos de robots compitieron en la misma pista en la ronda clasificatoria del medio maratón de robots humanoides de Beijing celebrada el jueves, que determinó el orden de salida para el certamen oficial del domingo. Unitree Robotics también envió a su equipo de robótica al evento.

Unitree Robotics, con sede en Hangzhou, capital de la provincia oriental china de Zhejiang, presentó sus robots humanoides de vanguardia durante la Gala de la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo, el evento televisivo más visto del mundo, que se llevó a cabo en febrero.

Durante esta gala, sus robots ejecutaron maniobras complejas como boxeo borracho, evasión de obstáculos hacia atrás y volteretas, lo que puso de manifiesto el salto alcanzado desde demostrar una movilidad básica a dominar un arte físico complejo y de riqueza cultural.

Un informe reciente del sector reveló que las empresas chinas de robótica se consolidaron como los mayores productores de robots humanoides a nivel mundial en 2025, lo que pone de relieve el rápido ascenso del país en este sector manufacturero emergente.

En el Medio Maratón de Beijing E-Town 2026, que contó con corredores humanos, y el Medio Maratón de Robots Humanoides, donde compitieron máquinas, ambos celebrados en la capital china el domingo, un robot humanoide desarrollado por una firma tecnológica perteneciente a Honor Device Co., Ltd. ganó el campeonato con un tiempo neto de 50 minutos y 26 segundos.

Esta cifra superó el récord mundial masculino de medio maratón de 57 minutos y 20 segundos, establecido por la estrella ugandesa Jacob Kiplimo en el Medio Maratón de Lisboa en marzo de este año.

El año 2026 es considerado crítico para la industria de la robótica, que ha pasado de simplemente «manejar muchas tareas con una destreza limitada» a verdaderamente «realizar tareas con un elevado desempeño y a lograr la aplicación práctica», afirmó Luo Jianlan, científico jefe de la empresa de robots humanoides AgiBot.

China tiene una estrategia nacional clara en su búsqueda por convertirse en una potencia mundial de la robótica, un esfuerzo impulsado por sus robustos ecosistemas industriales, ciclos de iteración rápidos y capacidad de despliegue a gran escala.