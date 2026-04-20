Cada 20 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1893 – NACE JOAN MIRÓ. Nace en la ciudad de Barcelona (Cataluña, España) el pintor surrealista y escultor español Joan Miró, una de las grandes figuras del arte del siglo XX, creador de un clima sustentado en lienzos ricos en color, con collages, acuarelas, esculturas y escenografías.

1912 – FALLECE BRAM STOKER. A la edad de 64 años muere en Londres el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela gótica Drácula, la historia de vampiros que publicó en 1897 y se convirtió en clásico del género de terror llevado al cine.

1940 – NACE PILAR MIRÓ. Nace en Madrid la directora española de teatro, ópera y cine Pilar Miró, ganadora de dos premios Goya. Su obra abarca a destacadas películas como “El crimen de Cuenca” y “El perro del hortelano” y unas 200 realizaciones de teatro. Es una de las cineastas más valoradas de España.

1960 – SAN LORENZO DE ALMAGRO. El equipo de San Lorenzo de Almagro, dirigido por José Barreiro, se convierte en el primero de la Argentina en jugar la Copa Libertadores de América. Fue en la goleada 3-0 ante el brasileño Bahía en el estadio de Huracán, porque se estaba remodelando el estadio Gasómetro de Boedo.

1965 – ALFREDO PALACIOS. A la edad de 86 años muere en Buenos Aires el abogado Alfredo Palacios, quien en 1904 se convirtió en el primer diputado del Partido Socialista elegido en América Latina. Es el autor de leyes en favor de los derechos del trabajador y promotor de la Reforma Universitaria de 1918.

1992 – FALLECE BENNY HILL. Muere en el barrio londinense de Teddington, a la edad de 68 años, el comediante británico Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill), quien durante más de tres décadas protagonizó El show de Benny Hill, considerado uno de los mejores de la historia del humor por el absurdo.

1992 – FREDDIE MERCURY. Unos 72.000 fans asisten en el estadio de Wembley a un concierto de homenaje a Freddie Mercury, cinco meses después de la muerte del líder de la banda británica de rock Queen. Actuaron además Metallica, Guns N’ Roses, Extreme, David Bowie y Elton John, entre otros artistas.

1993 – FALLECE MARIO MORENO. A los 81 años de edad muere en la Ciudad de México el comediante Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, quien con el nombre artístico de Cantinflas se convirtió en el actor mexicano más famoso de todos los tiempos. Actuó en más de 50 filmes en una carrera artística que comenzó en 1930 como bailarín de un circo.

1999 – MASACRE DE COLUMBINE. Dos estudiantes se suicidan después de asesinar a tiros a doce compañeros y a un profesor en la escuela secundaria Columbine High School de la ciudad de Columbine (Colorado, EEUU) a la que fueron armados con escopetas, pistolas y explosivos. En la Masacre de Columbine los agresores también hirieron a 24 estudiantes.

2020 – FALLECE HORACIO FONTOVA. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el cantautor, diseñador gráfico y comediante Horacio Fontova, quien actuó en cine, radio y televisión. Ganó fama con el personaje Sonia Braguetti en el popular programa Peor es nada y con el grupo musical Fontova trío.

2023 – USO DEL CANNABIS. Se celebra el Día Mundial de la Marihuana dentro de la cultura del consumo de la planta Cannabis, actualmente legalizado en varios países. El aceite de Cannabis es autorizado en la Argentina con fines medicinales.

Efemérides del 20 de abril.

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