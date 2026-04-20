La primera manifestación popular a favor del medio ambiente se llevó a cabo en Estados Unidos el 22 de abril de 1970.

Fue promovida por el senador y ambientalista de ese país Gaylord Nelson. Una de las consecuencias fue la creación de un organismo del gobierno que se ocupara de la ecología. Desde entonces, esa fecha se dedica al Día de la Tierra.

Día de la Tierra: una fecha especial

La conmemoración de esta fecha es un llamado de atención que se renueva todos los años. No solo sirve para reflexionar acerca de los problemas ambientales, sino para poner en marcha una serie de iniciativas (plantado de árboles o campañas de reciclado, por ejemplo), que ayuden a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.

Acuerdos ambientales

Para cuidar el medio ambiente y la salud de la Tierra hace falta que todos los países se pongan de acuerdo. Ese es el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). ¿Qué logró? El apoyo de 195 Estados para poner en marcha acciones que limiten el aumento de la temperatura del planeta, entre otros temas.