Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami en la prefectura de Iwate y en la isla de Hokkaidō.

El sismo, registrado a las 16.53 (hora local) en aguas del océano Pacífico, generó olas de casi un metro de altura que, según la advertencia, podrían llegar a los tres metros. El movimiento fue de tal magnitud que hizo temblar grandes edificios en Tokio, ciudad ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

En un comunicado oficial, la JMA ordenó “evacuar inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

Además, detalló que “se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”.

Por su parte, el gobierno japonés brindó una conferencia de prensa para pedir a la población “mantenerse a salvo” e informar que se reunirá un comité de emergencia para evaluar los daños. ​ ROSARIOPLUS