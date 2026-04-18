El Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (Iapos) cubrió 889.930 órdenes de consulta durante el primer trimestre de 2026 y destinó $ 15.720.272.801 a programas y prestaciones médicas. En ese período, además, brindó asistencia en más de 27.000 cirugías, consolidando su red de atención en todo el territorio provincial.

De acuerdo con datos de la Dirección de Control de Gestión, en el plano ambulatorio se registraron 889.930 consultas médicas, con un promedio mensual de 296.643. A su vez, se realizaron 176.076 prácticas de diagnóstico por imagen, lo que refleja el volumen de atención sostenido en el sistema.

En cuanto a las prestaciones de mayor complejidad, se contabilizaron 27.504 internaciones (9.168 mensuales en promedio) y 27.363 cirugías, equivalentes a 9.121 intervenciones por mes.

Además, se registraron 34.905 días de internación en habitación (pensión) y 7.127 prestaciones en unidades de terapia intensiva (UTI), indicadores que dan cuenta de la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Fuerte inversión en tratamientos de alta complejidad

Iapos sostuvo una inversión significativa en programas y prestaciones de facturación directa, orientadas principalmente a enfermedades crónicas y tratamientos de alta complejidad. Entre los principales rubros se destacan:

* $ 4.047 millones destinados a tratamientos de diálisis.

* $ 2.836 millones en asistencia nutricional.

* $ 2.190 millones en radioterapia.

* $ 1.308 millones en rehabilitación neurológica de mediana y alta complejidad.

* $ 1.257 millones en cuidados domiciliarios.

* $ 810 millones en oxigenoterapia.

* $ 751 millones en el Programa Único Integral de Obesidad.

* $ 236 millones en tratamientos de fertilidad.

* $ 2.280 millones en prestaciones ópticas.

Los datos reflejan el nivel de inversión sostenida de la obra social provincial para garantizar el acceso a servicios de salud, con especial foco en patologías complejas y tratamientos prolongados.

Desde la dirección de Iapos señalaron que la gestión continúa orientada a mejorar la eficiencia del sistema mediante la incorporación de tecnología y procesos de digitalización, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y fortalecer la atención a los afiliados. ​ ROSARIOPLUS