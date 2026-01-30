El Vivero Inclusivo no se toma vacaciones y sigue compartiendo su trabajo durante todo el verano



El Vivero Inclusivo no se toma vacaciones y durante todo el verano sigue compartiendo su maravilloso trabajo los días lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 10.30 h. En el predio de Islas Malvinas y Suiza se pueden adquirir una gran variedad de plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas cultivados por los chicos y chicas que participan del programa.

El vivero es un espacio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, que desde hace 10 años ofrece contención y formación laboral a jóvenes con discapacidad mayores de 16 años.

Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, aprenden todas las etapas del trabajo en la producción vegetal: desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, riego, desmalezamiento, fertilización, corte de césped y tratamientos sanitarios.

Los productos elaborados se comercializan en ferias pero también de forma regular tres veces por semana, lo que les permite a los chicos obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía.

Además, parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como aporte al embellecimiento urbano.