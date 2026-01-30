Historias relacionadas

La cadena porcina busca un plan para exportar más: “Es el motor que falta para pensar en un crecimiento sostenible”

La cadena porcina busca un plan para exportar más: “Es el motor que falta para pensar en un crecimiento sostenible”

Redacción 30/01/2026
La “mancha” de la sequía crece y la luz amarilla comienza a enrojecer en la zona núcleo

La “mancha” de la sequía crece y la luz amarilla comienza a enrojecer en la zona núcleo

Editor 29/01/2026
Carne a EEUU: sin novedades del cupo “extendido”, el Gobierno repartió el vigente de 20.000 toneladas

Carne a EEUU: sin novedades del cupo “extendido”, el Gobierno repartió el vigente de 20.000 toneladas

Redacción 29/01/2026