La impresión 3D acaba de romper su mayor límite. Una nueva técnica permite fabricar microestructuras con prácticamente casi cualquier material
La microfabricación llevaba años atrapada en los polímeros. Una nueva técnica desarrollada por investigadores alemanes y singapurenses cambia las reglas: permite construir estructuras tridimensionales microscópicas usando metales, óxidos y semiconductores, guiadas únicamente por luz y calor.
Nota original en: GIZMODO