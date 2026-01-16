​[[{«value»:»

Todavía no es una señal de alarma que suene a todo ruido, pero sí es una luz amarilla que comienza a titilar.

Quien se “quemó” con fuertes pérdidas en la cosecha 2023/24 ve una chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) y “llora”, y por eso la detección de la plaga, en mayor cantidades, en algunas zonas endémicas, encendió en los últimos días algunas alertas.

En este marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación junto con el sector privado, recordó la importancia de la prevención y de fortalecer las acciones para el control del achaparramiento del maíz.

LOS INSECTICIDAS CONTRA LA “CHICHARRITA”

En ese sentido, el SENASA recordó que actualmente cuenta con un registro de 24 productos fitosanitarios autorizados para el control de este insecto, mientras que otros se encuentran en etapa de evaluación, ampliando así las alternativas disponibles para el cuidado del cultivo.

“Dado que el achaparramiento del maíz es una enfermedad transmitida por la chicharrita (Dalbulus maidis), el control de este insecto vector constituye una herramienta clave dentro de una estrategia de manejo integrado orientada a reducir el riesgo de la enfermedad y proteger el desarrollo del cultivo”, repasó el organismo sanitario.

En este sentido, reforzó también la necesidad de utilizar exclusivamente productos autorizados. El listado es el siguiente:

Asimismo, “resulta fundamental la implementación de medidas de manejo y control temprano, recomendadas por el INTA, tales como intensificar los monitoreos del cultivo, controlar el maíz voluntario, seleccionar híbridos con mejor comportamiento frente a la plaga, realizar tratamientos de semillas y en la medida de lo posible, sincronizar las fechas de siembra a nivel zonal”, agregó.

