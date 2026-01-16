Bajo el título «Superar la crisis y la incertidumbre global: la humanidad en acción» se desarrollará los días 24 y 25 de Enero de 2026 la IV. Asamblea abierta del Foro Humanista Mundial.

El tema central de esta Asamblea pretende reflejar tanto las dificultades a las que se enfrentan hoy los conjuntos en todas las latitudes, como así también la fe en la capacidad humana de encontrar nuevos rumbos. «La humanidad en acción» es una invitación precisa para no quedar estancados en el discurso o en el debate, sino para actuar colectivamente en forma decidida.

El término «crisis e incertidumbre global» hace referencia tanto a la situación actual que atraviesa el mundo en sus distintas esferas como también a lo que sienten los individuos y pueblos en su interioridad. La primera jornada de esta IV. Asamblea abrirá el espacio imprescindible para dialogar y encontrar un horizonte común que apoye la acción en una época de confusión y desaliento social.

Asimismo, se presentarán informes sobre actividades destacadas promovidas desde el Foro Humanista Mundial. Se presentará un resumen de lo realizado en el Seminario Humanista de África Oriental que tuvo lugar en Eldoret, Kenia, entre el 15 y el 22 de Agosto con la participación de delegaciones de Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán, República Democrática del Congo, Etiopía y diversas regiones del país anfitrión. En el mismo sentido, se compartirán las conclusiones del Foro Internacional «¿Pueden los movimientos generacionales acabar con la corrupción sistémica?», que contó con el apoyo de diversas universidades y académicos de Filipinas e Indonesia como así también con los aportes de activistas humanistas de Nepal.

La Asamblea dedicará la segunda jornada de este cuarto encuentro mundial a perfilar propuestas y acciones en una veintena de mesas temáticas en las que participarán personas de diversas culturas.

Estas mesas temáticas, varias de las cuales vienen funcionando ya de modo sostenido, abarcan cuestiones claves como la Paz y el Desarme, la Salud, la Educación, la lucha contra las violencias de Género, la situación real de los Derechos humanos, pero también la lucha contra los desastres climáticos, las amenazas a la democracia, la profundización de la desigualdad, los conflictos violentos, los desplazamientos forzados de población o la demanda de un buen gobierno.

La Economía y la Renta Básica Universal, la propuesta de una Asamblea Ciudadana Mundial, el Deporte como herramienta para la Paz y el Desarrollo, la todavía pendiente necesidad de Descolonialización, la Historia de la Paz, el estudio y el fomento de la actitud humanista en las distintas culturas junto a la investigación de fenómenos revolucionarios psicosociales y espirituales en desarrollo, forman parte del amplio abanico de temas a ser tratados en las distintas mesas.

Una cuestión distintiva de la metodología humanista de transformación social y personal simultánea son las prácticas y referencias conceptuales que se vienen dando en la Mesa de Desarrollo interno, iniciada en la Asamblea anterior.

Una novedad en esta Asamblea será el inicio de una Mesa temática dedicada a la Música, el Arte y la Cultura como vehículos esenciales para promover la Paz y la NoViolencia.

Las sesiones se iniciarán en ambos días a las 10 h (zona horaria Argentina/Chile/Brasil). Las correspondencias horarias para cualquier lugar del mundo pueden verificarse aquí.

Si bien la Asamblea tendrá un carácter predominantemente virtual, facilitando así la comunicación entre puntos distantes del planeta, los organizadores sugieren invitar a comunidades cercanas a reunirse presencialmente y conectarse al encuentro desde un mismo nodo de conexión.

El Foro Humanista Mundial, surgido a partir de la propuesta del pensador y activista Silo, sesionó por primera vez en Moscú en 1993 y tiene como objetivo estudiar y desarrollar posturas sobre los problemas globales que afectan al mundo actual desde una mirada estructural y dinámica.

De este modo, el Foro aspira a convertirse en un instrumento de información, intercambio, diálogo y acción entre personas, movimientos e instituciones de las más diversas culturas del mundo. A diferencia de cumbres y eventos cuyos efectos suelen frecuentemente agotarse en pocos días, el Foro Humanista Mundial asume un carácter de actividad permanente.

La invitación de la IV. Asamblea es a compartir esa energía activista, fortalecer la convergencia y profundizar la sensación de posibilidad a través de los ejemplos y propuestas de comunidades, movimientos y personas que están creando soluciones de forma activa.

En definitiva, la idea es rescatar y unir lo mejor de cada uno y de la Humanidad como un todo en esta etapa compleja de la historia.

La participación en la Asamblea del Foro Humanista Mundial está abierta a toda persona y organización con la única condición de no promover ni apoyar actitudes violentas o discriminatorias.

Para inscribirse y recibir el enlace a la plataforma virtual, acceder aquí.

Para impulsar nuevas Mesas temáticas u otras informaciones o inquietudes, escribir al correo electrónico del Foro Humanista Mundial info@worldhumanistforum.org

Este artículo también está disponible en: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Portugués, Griego, Ruso, Árabe