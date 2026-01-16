Se confirmó la grilla de artistas nacionales de «Un canto a la libertad», el festival folclórico más importante de la región



La 27ª edición del tradicional festival se realizará del 20 al 22 de febrero en el Parador Turístico. El viernes se presentarán Maggie Cullen, Demi Carabajal y Peteco Carabajal junto a Riendas Libres; el sábado será el turno de OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé; y el domingo cerrarán Ahyre y Juanjo Abregú. En los próximos días se completará la programación con los músicos locales.

La Municipalidad de San Lorenzo dio a conocer la grilla de artistas nacionales que formarán parte de la 27ª edición de Un Canto a la Libertad, el festival folclórico más importante de la región, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Parador Turístico de la ciudad.

El encuentro volverá a reunir a figuras destacadas del folclore argentino en tres noches consecutivas que reafirmarán a San Lorenzo como un punto de referencia cultural a nivel regional y nacional.

La programación se abrirá el viernes 20 de febrero con las presentaciones de Maggie Cullen y Demi Carabajal, y el cierre a cargo de Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, proyecto que combina la raíz más profunda del folclore argentino con una impronta contemporánea y renovadora.

El sábado 21 de febrero será el turno de OrellanaLucca y Los Majestuosos del Chamamé, en una noche dedicada a la canción popular y a los sonidos del litoral.

El festival culminará el domingo 22 de febrero con las actuaciones de Ahyre y Juanjo Abregú, dos de las propuestas más convocantes del folclore actual.

En los próximos días se anunciará la grilla de artistas locales, entre los que se contarán bandas, solistas y grupos de baile. Como cada año, “Un canto a la libertad” será una gran vidriera para cientos de músicos y bailarines de la ciudad y la región, que tendrán la posibilidad de exhibir su talento ante miles de personas durante las tres lunas del festival.