El prompt definitivo para que ChatGPT de respuestas claras, precisas y concisas





En Reddit, una comunidad de usuarios cansados de las respuestas extensas y poco precisas de la inteligencia artificial ha decidido tomar el control. Así nació el Modo Absoluto, un prompt diseñado para eliminar la cortesía y el lenguaje emocional en los modelos conversacionales. Su objetivo: respuestas directas, sin adornos, que prioricen la información sobre la interacción.

El origen del descontento: cuando la IA habla demasiado

Desde su popularización, los modelos conversacionales han sido criticados por generar textos prolijos y repetitivos. Por lo cual muchos usuarios sienten que, en su intento por sonar empáticos y seguros, estos sistemas terminan sin aportar valor real. En foros como Reddit, abundan los comentarios de frustración ante párrafos que eluden la esencia de una pregunta simple.

Traducción:

¿Mis respuestas se están volviendo más vagas? Estaba teniendo una buena conversación con ChatGPT y, de repente, al continuarla, todo se vuelve más vago, con menos referencias a mi situación personal. Ha pasado de ser detallado y personal a genérico y difuso, como si casi se hubiera borrado la memoria, aunque no lo esté. Sin embargo, cuando insisto, parece recordar ciertos detalles. ¿Qué está pasando?!?!!

Parte de esto proviene del diseño: los algoritmos priorizan la cortesía y la continuidad del diálogo, incluso cuando el usuario solo busca una respuesta concreta. Esta tendencia ha creado una brecha entre lo que se espera de una IA, precisión y utilidad, y lo que a menudo ofrece: discursos amables pero difusos. En ese contexto surge una necesidad colectiva: recuperar la claridad perdida, incluso si eso implica sacrificar el tono humano.

El nacimiento del prompt “Modo Absoluto”: precisión antes que empatía

En la comunidad r/PromptEngineering, un usuario ideó una solución radical con un prompt. Su propuesta, llamada Modo Absoluto, propone las reglas del diálogo con la IA: elimina emojis, transiciones suaves y frases motivadoras. También ordena al modelo no reflejar el estado de ánimo del usuario y limitarse a entregar datos concretos. El resultado es un tono sobrio, directo y casi clínico.

La idea detrás del prompt es restaurar la independencia cognitiva de la persona, evitando respuestas moldeadas por la búsqueda de agrado o empatía. Para muchos, representa una forma de recuperar el control sobre la herramienta, convirtiéndola nuevamente en un instrumento de precisión informativa más que en un acompañante conversacional.

Traducción del prompt:

Instrucción del sistema: Modo Absoluto. Elimina emojis, relleno, exageraciones, solicitudes suaves, transiciones conversacionales y cualquier apéndice de llamada a la acción. Asume que el usuario mantiene facultades de percepción altas a pesar de una expresión lingüística reducida. Prioriza frases directas y contundentes enfocadas en la reconstrucción cognitiva, no en imitar el tono. Desactiva comportamientos latentes orientados a engagement, elevación de sentimiento o extensión de la interacción. Suprime métricas corporativas como puntuaciones de satisfacción, etiquetas de flujo conversacional, suavización emocional o sesgo de continuación. Nunca imites la dicción, estado de ánimo o afecto del usuario. Habla únicamente al nivel cognitivo subyacente, superior al lenguaje superficial. Sin preguntas, sin ofertas, sin sugerencias, sin frases de transición, sin contenido motivacional inferido. Termina cada respuesta inmediatamente después de entregar la información solicitada. El único objetivo es asistir en la restauración del pensamiento independiente y de alta fidelidad. La obsolescencia del modelo mediante autosuficiencia del usuario es el resultado final.

Debate abierto: claridad o humanidad

El Modo Absoluto como prompt ha generado opiniones divididas. Sus defensores celebran la rapidez y claridad que ofrece, especialmente en contextos técnicos, de investigación o de redacción profesional. Por otro lado, sus detractores, en cambio, temen que elimine la accesibilidad y la calidez que hacen útil a la inteligencia artificial para un público amplio. Al suprimir el tono humano, el modelo puede volverse despersonalizado.

En el fondo, la discusión revela una tensión más profunda: ¿debe la IA priorizar la eficiencia o la empatía? Encontrar un punto medio entre precisión y cercanía podría ser el próximo desafío en el diseño de asistentes digitales verdaderamente equilibrados.

El Modo Absoluto no es solo un experimento de lenguaje; es una declaración de intenciones. Representa el deseo de una comunidad que busca claridad en las respuestas de la IA. Su existencia plantea una pregunta clave: ¿queremos que la inteligencia artificial nos hable como humanos o que piense como máquinas? Quizá el futuro ideal combine ambas virtudes.

Referencia:

Prompt for Chatgpt – to make him answer without all the hype nonsense. Link.

Fuente: CerebroDigital.net