Formación docente

AMSAFE San Lorenzo realizó el taller “La intervención educativa en situaciones de la vida escolar”

El pasado viernes 17 de octubre, AMSAFE San Lorenzo llevó adelante el taller “La intervención educativa en situaciones de la vida escolar”, destinado a docentes de la Escuela N° 1360 «Punta Quebracho» de Puerto General San Martín.

La jornada, coordinada por Adriana Monteverde y Débora Contadin, propuso un espacio de reflexión y construcción colectiva sobre el rol docente frente a situaciones complejas que atraviesan la vida escolar, abordando la temática desde una perspectiva de derechos y en el marco de las normativas vigentes.

A través del análisis de casos y el intercambio de experiencias, se reafirmó el compromiso de la escuela como garante de derechos, la convivencia democrática y la construcción de entornos educativos cuidados e inclusivos.

AMSAFE San Lorenzo agradece a las y los docentes y al equipo directivo por el cálido recibimiento, las valiosas intervenciones y el compromiso con la Escuela Pública.

Salario docente

AMSAFE San Lorenzo exige respuestas ante la pérdida salarial y vuelve a fortalecer la organización territorial

Salarios docentes: una pérdida que ya supera un tercio del poder adquisitivo

AMSAFE denuncia la grave caída salarial que afecta a las y los trabajadores de la educación en Santa Fe. Según los datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), durante la actual gestión provincial y nacional los salarios docentes perdieron entre un 28 % y un 33 % de su poder adquisitivo.

Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la inflación acumulada superó el 140 %, mientras los incrementos salariales para el sector fueron del 91 % en 2024 y apenas un 18 % en lo que va de 2025. Esta pérdida se profundiza con la eliminación del FONID —que representaba entre un 7 % y un 10 % del salario— y el incumplimiento provincial de la deuda paritaria de 2023.

Desde AMSAFE señalamos la ausencia de voluntad política de los gobiernos para garantizar salarios dignos, condiciones de vida justas y el reconocimiento del trabajo docente en las aulas.

Fechas y sedes confirmadas para la apertura de sobres del Concurso de Ascenso a Cargos Directivos

Lugares

Reconquista: IS.P. N°4 “Angel Cárcano”, F. A. Rosssi (Regiones I y II)

Santa Fe: Escuela Normal N°32, Saavedra 1751 (Regiones IV, VIII y IX)

Rosario: Sala Rodolfo Walsh – Sede de Gobienro, San Lorenzo 1949 (Regiones V, VI y VII)

Cronograma

Jueves 30/10: Mañana Nivel Secundario

Jueves 30/10: Tarde, CEF, Taller , Especial e Inicial

Viernes 31/10: Mañana y Tarde Nivel Primario

Desde AMSAFE San Lorenzo continuamos acompañando a cada compañera y compañero en este proceso , sosteniendo nuestras banderas históricas: la defensa de la Educación Pública, de la carrera docente y de todos los derechos conquistados colectivamente.

CONVENIO DE AMSAFE SAN LORENZO – AMPIP CAJA DE PRODUCTOS NOVIEMBRE 2025

A través del Convenio entre AMSAFE SAN LORENZO y AMPIP, las y los afiliados tienen acceso a Cajas con Productos de la Proveeduría de AMPIP.

Esta nueva solicitud de compra se realizará hasta el VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Una vez hecha la inscripción se deberá esperar un correo confirmando la solicitud. En el mismo se enviará el Alias para transferir el pago.

Recordamos que los/las solicitantes deben estar afiliados/as a AMSAFE San Lorenzo y a AMPIP.

Las cajas se entregarán a partir del LUNES 10 DE NOVIEMBRE, luego de informada la transferencia.

HORARIOS

SAN LORENZO: Lunes a viernes, de 9 a 17 horas.

CAPITÁN BERMÚDEZ: Lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

ANDINO: Martes y Jueves de 10 a 13 horas.

Formulario solicitud: https://forms.gle/gnv7XgUPVg5sEjpS6